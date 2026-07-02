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永立榮羊水幹細胞新藥UA002完成臨床2a收案 關鍵期中數據今年底前出爐

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

永立榮（6973）2日宣布，自主研發、針對治療口服藥無效之男性勃起功能障礙（Erectile Dysfunction, ED）的同種異體羊水幹細胞新藥UA002，臨床2a試驗已順利完成最後一位受試者收案（LPI），所有受試者均已通過給藥後一個月的安全性追蹤評估，符合「可評估受試者」之條件，關鍵期中數據預計2026年底前出爐。

永立榮指出，本項臨床2a試驗為劑量探索之開放性二期臨床試驗，主要受試對象為現行一線口服藥物，如威而鋼、犀利士等療效不彰之勃起功能障礙患者，旨在評估UA002之初步臨床療效以及安全性。

截至目前為止，於輔仁大學附設醫院、臺北醫學大學附設醫院及臺中榮民總醫院等三大醫院接受給藥之受試者，在滿一個月的安全性追蹤期中，均未出現任何與藥物相關之重大不良事件（SAE），顯示出UA002具有良好的細胞製劑安全耐受性，後續將持續於三家試驗中心進行療效追蹤與評估。隨著LPI里程碑的達成，本試驗已全面進入關鍵的療效觀察與數據清理階段，關鍵期中數據預計將於2026年底前完成分析。

根據台灣泌尿科醫學會（TUA）臨床診療指引，40歲以上男性ED盛行率達26%，台灣40歲以上ED族群約達170萬人；而全球ED藥物市場規模高達67億美元（約新台幣2,010億元），年複合成長率CAGR達8.69%。

現行勃起功能障礙治療市場多以口服藥物為主，如威而鋼、犀利士等；然而，全球仍有三至五成患者對其無效，尤其糖尿病及攝護腺根除術後患者無效率更可高達五至八成。不同於傳統口服藥物或注射藥物，永立榮所開發的UA002，著眼於「根本修復」的細胞療法，直接瞄準此一產值規模龐大且臨床未滿足的需求。

永立榮表示，公司建構了「新藥開發」與「技術衍生應用」的營運模式。在衍生應用方面，公司成功將專利羊水幹細胞及創新技術延伸至美妝保養品與保健食品的 ODM/OEM 業務，近期更直擊投向男性日常精力保養區塊，男性為了對抗精力衰退、追求雄風再現與體能續航力，每年在常態性保健品上的消費金額驚人，且具備「高黏著度、高重複購買、抗景氣周期」的消費特性。

永立榮看準此一剛性消費商機，且為了打破市面上同質性高且易陷入價格戰的泥淖，推出如專為男性設計、富含鹿茸多肽活力因子的「Act.A 黑鹿超基因膠囊」等商業化產品。永立榮透過專利技術，成功將鹿茸中的核心活性成分大幅提升數倍至上千倍，不僅突破傳統製程提取效率有限的痛點，更賦予大健康產品「醫藥高規」的科學實證高度。

目前永立榮已與亞馬生醫等品牌廠商客戶探討應用鹿茸多肽Act.A所延伸開發之包括關節修護及眼部保健等相關產品，以期挾著強大的活性原料生產技術，加上品牌廠商的高人氣，藉由保養品與保健食品帶來的穩定現金流與商業化收益，積極支持高門檻、高回報的再生醫療新藥研發，形成穩健的良性營運循環。

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