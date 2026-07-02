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黑卡才能進的下午茶空間 麗晶貴賓室7月1日升級提供頂級體驗

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
麗晶精品貴賓服務室Reading Room打造尊榮休憩體驗。圖／麗晶精品提供
麗晶精品貴賓服務室Reading Room打造尊榮休憩體驗。圖／麗晶精品提供

麗晶精品貴賓室「Reading Room」7月1日完成優化升級後重新開張，本次改裝主軸聚焦軟硬體同步提升，並透過服務與空間差異化強化高端體驗，還特別推出聯名下午茶服務，提供尊榮級的體驗服務留住客群的心。

此次升級在細節上全面強化，包括家具布料、顧客高頻接觸區域的質感提升，並導入多項貼心設計，例如專為貴賓放置精品包款的小凳、以及曾服務LV御用主廚體系的花草茶推車等。麗晶精品強調，「沒有其他百貨公司的貴賓室可以這樣操作」。本月下午茶由Chaumet率先登場，市價每人約1,280元，飯店餐點亦可直接攜入貴賓室享用。

在會員制度方面，Reading Room僅開放黑卡會員使用，入會門檻為年消費180萬元或單日消費百萬元以上。黑卡會員每月可享四次下午茶體驗、每次最多攜伴三人；其中包廂空間僅提供給每月消費前十名的頂級會員，年消費門檻約達千萬元。

以現況來看，黑卡會員約1.6萬至1.7萬人，整體會員結構中，約2,000人為黑卡，白金會員約1萬人，其餘為精品卡會員。白金會員則享有外帶咖啡與停車優惠等基本權益，且會員年度累積消費每年歸零重算。

在更進一步的尊榮服務上，麗晶精品透露，檔期消費前三名客戶可獲得免費入住名人套房一晚或於花園套房舉辦專屬派對等禮遇；年度消費排名前三名則有機會獲安排海外行程，並可攜伴同行。

營運表現方面，麗晶精品表示，去年業績受惠精品價格調漲及低基期效應而成長，今年上半年則維持約20%成長動能，主要來自交易筆數與新會員數量雙位數增加。

對麗晶精品來說，經營重點已不僅是消費，而是深入理解高端客層生活型態，例如協助安排送小孩後的時間管理、早晨SPA行程，甚至延伸至Sky Studio的運動場域，提供健身與瑜伽課程，讓顧客可由運動、社交到餐飲與精品消費形成一站式生活動線。

麗晶精品貴賓服務室Reading Room優化升級。圖／麗晶精品提供
麗晶精品貴賓服務室Reading Room優化升級。圖／麗晶精品提供

麗晶

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