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台中無人機產業鏈有優勢 田屋科技：還缺測試和驗證這一塊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市今舉辦「2026台中無人機產業與海外商機論壇」。圖／台中市政府提供
台中市今舉辦「2026台中無人機產業與海外商機論壇」。圖／台中市政府提供

台中無人機廠商田屋科技董事長張成榮今天說，台中市有供應鏈的優勢，也是其他縣市無人可比的，但目前最缺的一塊是後端的「測試和驗證」這一塊，以致廠商經常得往嘉義跑，甚至還曾借用高爾夫球場練習場去試飛，只因為需要有網子的試飛場地。

台中市今舉辦「2026台中無人機產業與海外商機論壇」，田屋和凱納、雷虎等廠商以「國際實戰：全球無人機供應鏈商機對接」座談。張成榮說，產業發展是沒有政治顏色的，哪裡的條件好，廠商自然會聚集，未來自然會開花結果。

他說，台中市多年來在光學、精密製造具有先天優勢，這是無可置疑的，在系統整合這一塊沒有問題，但在後端的驗證和測試就比較缺乏。例如，民航局基於安全，要求必須要在有網子的地方試飛，他們就曾在半夜借用高爾夫球場練習場試飛；為了要完成測試和驗證也得跑到嘉義去，因為嘉義這一塊發展的比較早。

張成榮說，目前台中亟待補充「測試和驗證」這一塊產業，例如必須建立風洞測試場和相關的設備，並需要有測試場地，它也是具有商機的產業，希望市府能協助並深耕這個領域。

無人機 台中

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