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全家攜手中華郵政推新宅配服務 包裹量估可達2萬件

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
全家攜手中華郵政推新宅配服務，包裹量估計可達2萬件。圖／全家提供
全家攜手中華郵政推新宅配服務，包裹量估計可達2萬件。圖／全家提供

全家（5903）2日宣布攜手中華郵政成立跨界物流策略聯盟，推出全新宅配服務「全+郵宅配」，雙方將結合全家逾4,400間店舖與24小時營業優勢，以及中華郵政遍布全台近1,300處據點，攜手擴大包裹宅配服務綜效，目標每月透過這項合作達成2萬件包裹量，並帶動宅配包裹件數成長兩成。

隨著電商經濟蓬勃發展，網購已成為民眾日常消費模式。根據未來流通研究所統計，台灣包裹量近十年增加約7億件，增幅逾七成，其中以宅配、快遞及超商取貨包裹成長最為明顯，顯示消費者對便利寄取件服務的需求持續升溫。

全家指出，本次宅配新服務的合作主打「24小時全家門市交寄、全台郵差配送到府、每件89元起」三大特色，瞄準個人寄件與中小型賣家需求，另也希望進一步擴大宅配服務覆蓋範圍，提升整體配送效率。

全家表示，「全+郵宅配」鎖定現行宅配市場偏鄉及廣域配送需求，以「全台配送無盲區」為主要訴求，並針對收件人不在家的常見情境提供彈性轉投服務。若配送時無人收件，郵務士可將包裹轉送至鄰近i郵箱或郵局，供收件人後續自行領取，提升收件便利性。

全家數位金融部部長劉東豪表示，全家長期運用便利商店據點優勢，提供店到店、店取及宅配等多元寄取件服務。隨著電商市場發展帶動寄件需求日益精細化，全家持續透過跨界合作拓展物流版圖。中華郵政擁有全台完整配送網絡，此次合作結合雙方優勢，可補足離島及偏遠地區物流服務缺口；未來也將持續深化合作，打造更完整且具彈性的包裹配送服務生態圈。

全家 中華郵政

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