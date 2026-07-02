鼎晉肉毒桿菌素新藥OBI-858今年第3季完成三期臨床 拚年底前完成解盲

台灣首家肉毒桿菌素新藥公司─鼎晉（7876）2日表示，旗下全球首創760 kDa長效型肉毒桿菌素新藥 OBI-858正在推進皺眉紋治療三期人體臨床試驗數據的蒐集與分析，預計今年第3季完成相關試驗流程，力拚今年底前完成臨床解盲。後續亦將積極展開上市審查申請相關準備作業，以期加速產品在台上市進程。

商業布局方面，鼎晉生技已啟動國際授權洽談與策略合作評估，鎖定具醫美通路與區域市場優勢之合作夥伴，規劃透過授權與經銷雙軌並行模式，快速擴大全球市場滲透率。有望助力 OBI-858 成為台灣首款自主研發、本土製造並成功推向市場的長效型肉毒桿菌素新藥，進一步寫下台灣生技產業的重要里程碑。

根據研究機構Grand View Research指出，2025年全球肉毒桿菌毒素藥物市場規模約為132億美元，預計將自2026年以年複合成長率9.9％的速度成長，至2033年達到279億美元（新台幣約8,896億元）。

然而，目前市場上主流的肉毒桿菌素產品多屬於傳統初代劑型。隨著市場持續成長，新型肉毒產品發展亦逐步朝向提升療效持續時間、降低施打頻率，以及優化整體療程體驗的方向演進。特別是在長期且重複性療程中，如何兼顧效果穩定性與使用便利性，已成為產業與臨床應用持續關注的發展重點。

鼎晉生技研發的 OBI-858，因其擁有全球獨創760 kDa 天然肉毒桿菌素複合蛋白質結構，能穩定且精準地將肉毒桿菌素鎖定在注射部位，不僅能提供比傳統劑型更長時間的維持期，顯著減少消費者的施打頻率，更透過優異的純化製程降低免疫原性，進而減少抗體生成的可能性。這種「長效、安全、低抗藥性」的次世代產品定位，正是 OBI-858 能在國際市場上脫穎而出的關鍵。

鼎晉生技表示，今年登場的「2026 亞洲生技大會（Bio Asia-Taiwan）」，公司已獲邀參加「投資高峰論壇路演（Investment Summit Roadshow）」，將著重「長效型肉毒桿菌素的全球商業化差異優勢與策略」，向現場包括國際生技投資人、跨國藥廠高層、醫療專家等產官學業者，展現台灣在次世代精準醫美領域的強大科研實力。

鼎晉執行長周珮芬表示，肉毒桿菌素產品的成功不只看重實驗室的數據，更取決於「國際 GMP 標準的量產能力」與「全球化戰略布局」。鼎晉目前在新竹生醫與台南科學園區已建置符合國際 PIC/S GMP 標準的肉毒桿菌素專用生產線，是全台灣唯一具備從研發、臨床與菌種上游發酵、下游純化到無菌充填「一條龍」自主製程能力的新藥公司。

鼎晉 OBI-858 針對醫美皺眉紋適應症的台灣醫美三期人體臨床試驗，總計收案約600 位受試者。試驗自啟動以來，僅歷時三個月便超乎預期提早完成全數收案。隨著第3季相關試驗流程的收尾，鼎晉正傾全力衝刺年底解盲，整體試驗進度順利，數據品質亦維持穩定一致，為後續結果公布奠定良好基礎。

除了深耕台灣市場，鼎晉今年 OBI-858 已正式獲得美國食品藥物管理局（FDA）核准，允許其接受海外（台灣）的人體臨床數據，直攻美國醫美皺眉紋適應症的二期人體臨床試驗，公司正聯手美國頂尖醫美權威醫師團隊，展開完整劑量探索的二期試驗準備，規劃未來將嘗試以創新的臨床試驗設計，直接對接美國三期臨床，大幅縮減進入全球最大醫美戰場的時間與成本。

鼎晉生技表示，2026 年是鼎晉從「研發型公司」蛻變為「商業化國際藥廠」的關鍵元年。今年年初赴歐洲參與葡萄牙「BIO-Europe Spring」及摩納哥「AMWC 全球醫美及抗老醫學年會」，到本次參與本土舉辦的「Bio Asia-Taiwan」，鼎晉正以高頻率的國際發聲，全面提升 OBI-858 在全球醫美市場的能見度。

目前，鼎晉已與十多家國際重量級醫療、醫美大廠及通路巨頭展開深度的授權與經銷洽談，以期隨著台灣三期臨床解盲進入倒數計時，國際市場的詢問度與談判進度正同步加速。