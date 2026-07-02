快訊

1300噸致癌物超標油流入市面 4大超商清查急發聲「僅這家超商中鏢」

致癌沙拉油流入市面 北市全面下架「22校營養午餐曾用過」

口角之後起衝突…新北汐止驚傳持刀砍人 24歲男背部挨2刀急送醫

預售屋賣不動 永慶看下半年房市：四成民眾有意願股轉房

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
預售屋慘兮兮。永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，今年1至4月預售屋交易量，較2024年上半年高點減少近八成，交易明顯清淡。記者藍鈞達／攝影
預售屋慘兮兮。永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，今年1至4月預售屋交易量，較2024年上半年高點減少近八成，交易明顯清淡。記者藍鈞達／攝影

永慶房產集團今日發布2026年房市前瞻報告，預售屋市場成為下半年房市最大壓力來源。永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，今年1至4月預售屋交易量，較2024年上半年高點減少近八成，交易明顯清淡；即使與去年同期相比，全台預售交易量也縮近三成，但預售價格仍持續走高。

葉凌棋指出，根據內政部實價登錄資料統計，近七年七大都會區預售屋價格大漲，但中古屋房價漲幅相對和緩，使預售屋與中古屋價差逐年擴大，並創近七年新高。其中，台中預售屋與中古屋價差逾八成，居七都之冠；台南、高雄價差也約七成，桃園價差不到五成，相對和緩。

預售屋交易冷清，也讓供給壓力持續累積。葉凌棋表示，目前全台預售建案待售餘屋高達13.7萬戶，其中七都待售餘屋量達11.5萬戶，占全台比重達84%，顯示七都已成為待售餘屋主戰場，賣壓沉重。進一步觀察七都去化壓力，在第七波選擇性信用管制持續下，近兩年預售屋交易冷清，若假設去化速度與2025年相當，以2025年全年預售交易量換算，台南、高雄待售餘屋量需要六到八年以上時間才能完全去化。

相較之下，成屋市場則相對回溫。葉凌棋表示，根據永慶成交數據觀察，今年上半年成屋市場交易量較去年同期增加5%，但建物買賣移轉棟數仍量縮，顯示成屋市況已與整體移轉棟數出現脫鉤。展望第三季，在經濟穩健成長、出口暢旺及台股高檔震盪下，成屋市場預估呈現「量增價平」格局。

永慶房屋2026年第三季調查也顯示，台股屢創新高後，全台超過四成消費者會考慮將股市部分資金轉入房市，加快購屋規劃。其中，50%消費者選擇套房或2房小坪數住宅，39%則選擇3房以上產品，顯示目前房市仍以自住需求為主。

預售屋 房市 台股

延伸閱讀

預售餘屋13.7萬戶再創高 台南高雄要賣6年才能去化

看跌房價比例下降了 全台逾4成消費者打算「股市獲利了結進房市」

顏炳立：房市淪投資小三 下半年量跌價縮 只剩剛性需求

六都上半年買氣跌破十萬棟年減2.8% 寫2017年以來新低

相關新聞

鼎晉肉毒桿菌素新藥 OBI-858今年第3季完成三期臨床 拚年底前完成解盲

台灣首家肉毒桿菌素新藥公司─鼎晉（7876）2日表示，旗下全球首創760 kDa長效型肉毒桿菌素新藥 OBI-858正在推進皺眉紋治療三期人體臨床試驗數據的蒐集與分析，預計今年第3季完成相關試驗流程，力拚今年底前完成臨床解盲。後續亦將積極展開上市審查申請相關準備作業，以期加速產品在台上市進程。

預售屋賣不動 永慶看下半年房市：四成民眾有意願股轉房

永慶房產集團今日發布2026年房市前瞻報告，預售屋市場成為下半年房市最大壓力來源。永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，今年1至4月預售屋交易量，較2024年上半年高點減少近八成，交易明顯清淡；即使與去年同期相比，全台預售交易量也縮近三成，但預售價格仍持續走高。

看跌房價比例下降了！全台逾4成消費者打算「股市獲利了結進房市」

AI產業帶動經濟、台股表現佳，房價看跌比例下降了，民眾置產意願逐漸提升。永慶房屋2日發布最新2026年第3季網路會員調查，看跌房價比例從第2季的42%下降至36%，另，全台有41%消費者可能會考慮將股市部分資金轉入房市。

預算不到千萬怎麼買？高雄五大低總價熱區出爐！

預算不到千萬元，高雄能買什麼房？台灣房屋集團根據內政部實價資料統計，高雄今年第1季成屋總成交件數約2,417筆，其中總價千萬元以下低總價交易占比達57.8%；觀察總價千萬以內交易熱區，以三民區成交占比14.7%居冠，其次為楠梓區及鳳山區，千萬元內交易占比皆突破一成，攜手入榜最熱門低總價購屋區。

預售餘屋13.7萬戶再創高 台南高雄要賣6年才能去化

永慶房產集團發布最新房市趨勢報告，總經理葉凌棋表示，過去七年，七都預售屋價格大漲，而中古屋房價漲幅相對和緩，讓七大都會區預售屋與中古屋價差幅度出現逐年擴大的趨勢，創近七年新高紀錄。

顏炳立：房市淪投資小三 下半年量跌價縮 只剩剛性需求

戴德梁行董事總經理顏炳立今（2）日在2026年下半年商用不動產展望記者會中表示，房市已不再是投資市場主流，下半年將呈現「價緩跌、量再縮」，市場只剩剛性自住需求支撐。他更說，從投資角度，「房產只是小三。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。