預售屋賣不動 永慶看下半年房市：四成民眾有意願股轉房

永慶房產集團今日發布2026年房市前瞻報告，預售屋市場成為下半年房市最大壓力來源。永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，今年1至4月預售屋交易量，較2024年上半年高點減少近八成，交易明顯清淡；即使與去年同期相比，全台預售交易量也縮近三成，但預售價格仍持續走高。

葉凌棋指出，根據內政部實價登錄資料統計，近七年七大都會區預售屋價格大漲，但中古屋房價漲幅相對和緩，使預售屋與中古屋價差逐年擴大，並創近七年新高。其中，台中預售屋與中古屋價差逾八成，居七都之冠；台南、高雄價差也約七成，桃園價差不到五成，相對和緩。

預售屋交易冷清，也讓供給壓力持續累積。葉凌棋表示，目前全台預售建案待售餘屋高達13.7萬戶，其中七都待售餘屋量達11.5萬戶，占全台比重達84%，顯示七都已成為待售餘屋主戰場，賣壓沉重。進一步觀察七都去化壓力，在第七波選擇性信用管制持續下，近兩年預售屋交易冷清，若假設去化速度與2025年相當，以2025年全年預售交易量換算，台南、高雄待售餘屋量需要六到八年以上時間才能完全去化。

相較之下，成屋市場則相對回溫。葉凌棋表示，根據永慶成交數據觀察，今年上半年成屋市場交易量較去年同期增加5%，但建物買賣移轉棟數仍量縮，顯示成屋市況已與整體移轉棟數出現脫鉤。展望第三季，在經濟穩健成長、出口暢旺及台股高檔震盪下，成屋市場預估呈現「量增價平」格局。

永慶房屋2026年第三季調查也顯示，台股屢創新高後，全台超過四成消費者會考慮將股市部分資金轉入房市，加快購屋規劃。其中，50%消費者選擇套房或2房小坪數住宅，39%則選擇3房以上產品，顯示目前房市仍以自住需求為主。