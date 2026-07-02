看跌房價比例下降了！全台逾4成消費者打算「股市獲利了結進房市」

AI產業帶動經濟、台股表現佳，房價看跌比例下降了，民眾置產意願逐漸提升。永慶房屋2日發布最新2026年第3季網路會員調查，看跌房價比例從第2季的42%下降至36%，另，全台有41%消費者可能會考慮將股市部分資金轉入房市。

據調查報告，消費者看跌氛圍降溫，看漲房價的比例以27%與第2季持平，而房價持平比例有小幅上升，從上季的31%增加至本季的37%。另，看好景氣比例較上季大增12個百分點至31%，看壞景氣比例也下降10個百分點至19%，顯示消費者對下一季景氣看法相對樂觀。

永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，今年台灣出口表現連31紅，顯示整體經濟動能持續穩健，加上AI產業帶動出口與企業獲利，台股屢創新高，資本市場財富效果發酵，使消費者對房價大幅下跌的預期有所收斂，看跌氛圍降溫。然而，在信用管制續行的狀況下，市場資金面依然受到限制，因此，消費者看跌房價比例雖已下降，但仍高於看漲房價的比例。

消費者對今年下半年通膨的看法為何？根據調查結果顯示，認為通膨會持續上升的比例高達65%，持平比例為33%，僅有2%消費者認為通膨會下降。

由此可見，多數消費者仍認為下半年通膨可能會上升或與現在持平。本次調查也針對今年下半年央行利率決策詢問消費者的意見，根據調查結果顯示，消費者認為會升息半碼以上比例從上季的38%上升至42%，維持不變比例也高達51%，認為會降息半碼以上比例僅剩7%，顯示消費者仍擔心下半年的通膨狀況，因此認為會升息比例有小幅上揚。

股市屢創新高，消費者會考慮將部分資金由股轉房，加快購屋規劃嗎？陳賜傑說明，根據本次調查結果顯示，全台有41%消費者可能會考慮將股市部分資金轉入房市，若進一步觀察七大都會區，可以發現新竹縣市、台北市及台中市的消費者最願意將股市部分獲利轉投入房市。

據調查結果顯示，有50%消費者選擇套房或2房的小坪數住宅；39%消費者則選擇3房以上的中大坪數住宅。由此可見，目前房市仍以自住需求當道，且中大坪數的換屋需求也有慢慢浮現。

最佳購屋時機方面，有53%消費者認為未來一年會是購屋好時機，該比例創2025年以來的新高，顯示消費者購屋信心有所回升。有47%消費者認為未來一年是售屋好時機，較上季的40%有明顯提升，顯示賣方願意趁目前房價仍處於相對高點，因此，選擇盡早出脫房產、獲利了結，賣方售屋意願有升溫的跡象。

至於影響下半年房市的因素，消費者認為房貸緊縮持續、通膨及新房市政策是影響房市的前三重要因素。其中，有63%消費者認為房貸緊縮持續是重要因素，顯示能不能如期順利貸款仍是民眾首要關注。

陳賜傑補充，由於目前銀行房貸資源仍相對有限，在央行選擇性信用管制及銀行自主風險控管下，房貸審核標準維持嚴格，且貸款成數、利率等貸款條件仍相對受限，因此，資金面的緊縮仍是消費者認為影響下半年房市的關鍵。

資料來源／永慶房產集團

資料來源／永慶房產集團

資料來源／永慶房產集團