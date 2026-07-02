快訊

1300噸致癌物超標油流入市面 4大超商清查急發聲「僅這家超商中鏢」

致癌沙拉油流入市面 北市全面下架「22校營養午餐曾用過」

口角之後起衝突…新北汐止驚傳持刀砍人 24歲男背部挨2刀急送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

預算不到千萬怎麼買？高雄五大低總價熱區出爐

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
台灣房屋集團根據內政部實價資料統計，高雄今年第1季成屋總成交件數約2,417筆，其中總價千萬元以下低總價交易占比達57.8%。示意圖／AI生成
台灣房屋集團根據內政部實價資料統計，高雄今年第1季成屋總成交件數約2,417筆，其中總價千萬元以下低總價交易占比達57.8%。示意圖／AI生成

預算不到千萬元，高雄能買什麼房？台灣房屋集團根據內政部實價資料統計，高雄今年第1季成屋總成交件數約2,417筆，其中總價千萬元以下低總價交易占比達57.8%；觀察總價千萬以內交易熱區，以三民區成交占比14.7%居冠，其次為楠梓區及鳳山區，千萬元內交易占比皆突破一成，攜手入榜最熱門低總價購屋區。

進一步觀察五大低總價熱區，總價千萬元以內交易，平均成交總價水位約在500萬~600萬元，成交單價多落在2字頭，小港區還有1字頭產品可撿。以購屋條件來看，三民、苓雅區低總價物件平均屋齡皆超過30年、平均面積僅約27坪，為五大熱區中最老又最小；以相同預算，楠梓區購屋屋齡相對較新，平均約23年，鳳山區則能買到較大的居住空間。

台灣房屋愛河之心加盟店店長顏政豪表示，對預算不到千萬元的首購族來說，地段、屋齡、坪數往往魚與熊掌無法兼得。尤其近年高雄房價飆漲，更讓許多首購族面臨，找不到想要的、想要的買不起的情形！以三民、苓雅這類機能完善的成熟市區來說，千萬元以內預算，目前選擇性多落在30年以上中古公寓、華廈，或是實坪20坪上下的小宅產品。

顏政豪表示，若是鎖定較新的新成屋，總價普遍要千萬元起跳，部分商圈如建工生活圈一帶，新大樓有機會壓在900萬至1,000萬元，不過多半屬低樓層戶、小坪數物件。若往蛋白商圈移動，同樣千萬元預算，選擇彈性較為提升，相對有機會降低屋齡或提高坪數，甚至入手3~4房中古家庭宅，更符合育兒家庭與重視生活品質購屋族群需求。

根據統計，全市第1季低總價交易占比，相較去年同期下滑約2個百分點，五大熱區中，三民、苓雅蛋黃區低總價交易亦呈現量縮，反觀楠梓、小港等蛋白區，低總價交易比例不減反增。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，從數據來看，目前市場上仍有近六成買盤，總價門檻落在千萬元以內為主，然而隨著高雄近年房價墊高，核心市區低總價物件也愈來愈稀缺，加上首購買盤逐漸向外擴散，帶動低總價交易比重提升，因而形成蛋黃減、蛋白增的走勢。

李家妮指出，隨新青安2.0接續上路，高雄總價千萬元以內物件，仍是首購族的主力選項，不過，未來市區低總價供給恐持續縮減，負擔能力又有限的情況下，首購族購屋策略勢必有所取捨，從過去的求新又求好，轉向「用屋齡換地段、用距離換空間」，以利在需求與負擔能力間取得平衡。

2026年第1季高雄總價千萬以下交易熱區Top5。圖／台灣房屋集團趨勢中心提供
2026年第1季高雄總價千萬以下交易熱區Top5。圖／台灣房屋集團趨勢中心提供

高雄 房市

延伸閱讀

「這坪數」成為中年換屋首選 長住價值成買房新關鍵

預售餘屋13.7萬戶再創高 台南高雄要賣6年才能去化

南科擴廠逼3兆 台南房市「分層受惠、價量俱穩」

房市降溫豪宅卻是平行世界！專家點「物以稀為貴」：不是不會跌、而是更考驗眼光

相關新聞

鼎晉肉毒桿菌素新藥 OBI-858今年第3季完成三期臨床 拚年底前完成解盲

台灣首家肉毒桿菌素新藥公司─鼎晉（7876）2日表示，旗下全球首創760 kDa長效型肉毒桿菌素新藥 OBI-858正在推進皺眉紋治療三期人體臨床試驗數據的蒐集與分析，預計今年第3季完成相關試驗流程，力拚今年底前完成臨床解盲。後續亦將積極展開上市審查申請相關準備作業，以期加速產品在台上市進程。

預售屋賣不動 永慶看下半年房市：四成民眾有意願股轉房

永慶房產集團今日發布2026年房市前瞻報告，預售屋市場成為下半年房市最大壓力來源。永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，今年1至4月預售屋交易量，較2024年上半年高點減少近八成，交易明顯清淡；即使與去年同期相比，全台預售交易量也縮近三成，但預售價格仍持續走高。

看跌房價比例下降了！全台逾4成消費者打算「股市獲利了結進房市」

AI產業帶動經濟、台股表現佳，房價看跌比例下降了，民眾置產意願逐漸提升。永慶房屋2日發布最新2026年第3季網路會員調查，看跌房價比例從第2季的42%下降至36%，另，全台有41%消費者可能會考慮將股市部分資金轉入房市。

預算不到千萬怎麼買？高雄五大低總價熱區出爐！

預算不到千萬元，高雄能買什麼房？台灣房屋集團根據內政部實價資料統計，高雄今年第1季成屋總成交件數約2,417筆，其中總價千萬元以下低總價交易占比達57.8%；觀察總價千萬以內交易熱區，以三民區成交占比14.7%居冠，其次為楠梓區及鳳山區，千萬元內交易占比皆突破一成，攜手入榜最熱門低總價購屋區。

預售餘屋13.7萬戶再創高 台南高雄要賣6年才能去化

永慶房產集團發布最新房市趨勢報告，總經理葉凌棋表示，過去七年，七都預售屋價格大漲，而中古屋房價漲幅相對和緩，讓七大都會區預售屋與中古屋價差幅度出現逐年擴大的趨勢，創近七年新高紀錄。

顏炳立：房市淪投資小三 下半年量跌價縮 只剩剛性需求

戴德梁行董事總經理顏炳立今（2）日在2026年下半年商用不動產展望記者會中表示，房市已不再是投資市場主流，下半年將呈現「價緩跌、量再縮」，市場只剩剛性自住需求支撐。他更說，從投資角度，「房產只是小三。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。