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預售餘屋13.7萬戶再創高 台南高雄要賣6年才能去化

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
永慶房產集團業務總經理葉凌棋。記者游智文／攝影
永慶房產集團業務總經理葉凌棋。記者游智文／攝影

永慶房產集團發布最新房市趨勢報告，總經理葉凌棋表示，過去七年，七都預售屋價格大漲，而中古屋房價漲幅相對和緩，讓七大都會區預售屋與中古屋價差幅度出現逐年擴大的趨勢，創近七年新高紀錄。

觀察七都2026年預售屋與中古屋價差幅度，台中價差逾八成最多，較2020年有明顯增長，持續拉開差距；台南高雄也有約七成左右的價差，桃園差幅不到五成，相對和緩。

由於價高，加上央行第七波信用管制，葉凌棋表示，今年1-4月預售屋交易量較2024年上半年高點減少近八成，交易清淡；若與去年同期相比，全台預售交易量縮近三成，但預售價格卻持續走高，呈現「量縮價漲」格局。

在預售屋交易清淡的狀況下，供給也持續累積，累計至今，全台預售建案待售餘屋高達13.7萬戶，其中，七都待售餘屋量就佔了11.5萬戶，占全台比重達84%，顯示七都成為待售餘屋主戰場，賣壓沉重。

觀察七都的賣壓程度，葉凌棋表示，若今年去化速度與2025年相當，以2025年全年預售交易量來換算，台南、高雄的待售餘屋量需要6年以上的時間才能完全去化。

成屋市場表現相對佳，雖然建物買賣移轉棟數量縮，但根據永慶成交數據，上半年成屋市場交易量較去年同期量增5%，顯示成屋市況已出現明顯與建物買賣移轉棟數脫鉤的跡象。在經濟穩健成長、出口暢旺以及台股高檔震盪下，預估第三季成屋市場呈現「量小增價平」格局。

葉凌棋表示，觀察今年1-5月全台建物買賣移轉棟數較去年同期年減5.1%，在交屋不如預期的狀況下，預估今年上半年建物買賣移轉棟數預估較去年同期減4%至5%左右。

若依目前市況推估，下半年建物買賣移轉棟數仍將受到整體經濟情勢、新屋交屋與房市政策等不確定因素影響，預估今年建物買賣移轉棟數約25.1至26.4萬棟之間，年減3%至年增2%。

房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

全台預售待售餘屋。資料來源／永慶房屋
全台預售待售餘屋。資料來源／永慶房屋

高雄 台南 央行 預售屋

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