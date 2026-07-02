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台中無人機產業機論壇 盧秀燕喊話盼資源挹注台中打造無人機產業廊帶

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「領航2026－台中無人載具產業與海外商機論壇」，台中市長盧秀燕(中)、美國在台協會處長谷立言(左2)、立法院副院長江啟臣(左1)與相關產業業者出席。記者宋健生/攝影
「領航2026－台中無人載具產業與海外商機論壇」，台中市長盧秀燕(中)、美國在台協會處長谷立言(左2)、立法院副院長江啟臣(左1)與相關產業業者出席。記者宋健生/攝影

台中市政府與美國在台協會(AIT)共同舉辦的「2026台中無人機產業與海外商機論壇」2日登場，台中市長盧秀燕向中央喊話，中部擁有無人機生產製造研發的五大產業鏈，涵蓋半導體、光學、航太、材料及精密機械，中央應該更重視、把更多資源放到台中為主的區塊，打造台灣無人載具的產業廊帶。

盧秀燕表示，台中市府已經為無人機產業做好準備：第一，舉辦今天的論壇，結合產官學研和國際夥伴；第二，運用SBIR及參展補助，協助企業投入研發、開拓國際市場；第三，不斷出訪並接待外賓，展現產業實力；第四，持續鏈連五大產業，形成中部無人機產業核心競爭力。

美國在台協會處長谷立言則表示，台中一直以來都扮演這些產業的重要輔助角色，他相信，憑藉其卓越的先進製造能力，台中正逐漸嶄露頭角，可以在美台攜手推動以下三項共同要務之際，成為美台經濟夥伴關係當中的主角。

首先是發展機器人與具身人工智慧(Embodied AI) ：AI技術走向實體應用，預計將成為下一帶動全球經濟成長與提升生產力的重要引擎。

其次是導入自動化工具，加速推動美國再工業化。台灣中部具備優越條件，能夠支持台灣、美國乃至於其他國家的企業，為重建美國製造業基礎躍升的投資能量。

第三項優先要務的重要程度，一點也不亞於前面兩點，也是今天論壇討論的主題—無人機。

谷立言表示，無人機不只帶來嶄新商機，更是足以改變遊戲規則的重要契機：使美國有機會提升台灣的安全，並進一步鞏固整個印太地區的和平。

盧秀燕致詞表示，今天不只是論壇，更是見證無人機、無人載具新世代的來臨，台美可以共同合作為台灣打造下一座護國神山；過去20年，晶片和半導體讓全世界認識、重視台灣，一片晶片改變世界，也讓台灣立足世界，而今天全球都在談論無人載具。

盧秀燕指出，從烏克蘭到伊朗，國際戰爭形勢因為無人機改變；無人機也帶來產業革命，物流、農業、防救災、治安偵防、醫療救護，甚至無人機娛樂，人類的生活與工作因無人載具改變；全世界都在追逐無人機，這是台灣的機會，機會核心就在中部。

盧秀燕指出，台中發展無人載具產業不是從零開始，而是已具備深厚基礎。半導體可支援智慧控制、人工智慧運算及通訊系統；機械產業可支援機體結構、精密加工及量產製造；光學產業可支援影像鏡頭、感測及偵蒐應用；材料產業則可支援機體輕量化、複合材料及關鍵零組件發展。

台中更擁有漢翔航空（2634）、雷虎科技（8033）、田屋科技等代表性業者，以及光學、馬達、電池、控制系統、精密加工與複合材料等關鍵零組件廠商，具備串聯完整無人載具供應鏈的高度潛力。

盧秀燕向中央喊話，中部產業已經成熟，中央應該更重視成熟的區域，規畫投入無人機產業，把更多資源放在台中為主的區塊，讓大中部成為現成的無人載具產業廊帶，這裡有成熟的製造能量、完整的供應鏈與優秀的人才，能最快速轉化為產業成果。

盧秀燕也呼籲立法院，共同推動無人載具發展條例，讓無人機有更完整的法治環境與政策支持；中市府未來會持續向中央爭取資源，積極推動無人機測試場域、創新基地、產業交流與國際合作，也會大力推動無人載具經貿外交，台灣有民主夥伴的信任基礎，可以把全球商機聚集到台灣。

盧秀燕總結，天空很寬廣，沒有極限，只要有心、只要努力，我們的機會也無限，讓無人機翱翔在台灣的天空，飛向國際，把握機會攜手合作，打造下一座護國神山。

台灣工具機暨零組件公會理事長陳紳騰表示，台中工具機60公里黃金縱谷，展現長年累積的能量，可以協助無人機跨域生態系快速建立起來、展現競爭力。

中華民國精密機械發展協會理事長張市育說， 身為CMD理事長，他的使命不只是服務會員，更是串聯工具機、航太、電子、AI、自動化及材料產業，建立一個可信賴且具韌性的合作平台，讓更多台灣企業走向世界，也讓更多國際夥伴選擇台灣。

經發局表示，此次論壇延續盧市長今年3月赴美經貿交流成果，並邀請美國在台協會共同參與，象徵台美無人載具產業合作持續深化。

今日論壇邀集凱納、田屋科技、雷虎科技、漢翔航空、實踐大學、台灣無人載具聯盟、羅比芯科技、逢甲大學、中科院航空研究所、星聯通訊科技、澤龍智能等產學研代表與會。

並安排中台灣縣市分享，由台中市、彰化縣、南投縣共同交流無人載具產業布局與應用發展，期望透過跨縣市合作，串聯大中部製造、研發、測試及應用能量，擴大無人載具產業聚落效益。

市府表示，未來將持續以台中作為中台灣無人載具產業發展軸心，結合彰化、南投及中部產業聚落優勢，強化產官學研合作，推動台中從製造基地，進一步成為台灣無人載具產業的研發、測試、應用及外銷核心，讓台中產業在全球無人載具商機中展現關鍵角色。

台中市政府2日邀集產官學研，舉辦「領航2026－台中無人載具產業與海外商機論壇」。記者宋健生/攝影
台中市政府2日邀集產官學研，舉辦「領航2026－台中無人載具產業與海外商機論壇」。記者宋健生/攝影

台中 盧秀燕 無人機

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