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顏炳立：房市淪投資小三 下半年量跌價縮 只剩剛性需求

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
戴德梁行董事總經理顏炳立今日表示，房市已不再是投資市場主流，下半年將呈現「價緩跌、量再縮」，市場只剩剛性自住需求支撐。聯合報系資料照。
戴德梁行董事總經理顏炳立今日表示，房市已不再是投資市場主流，下半年將呈現「價緩跌、量再縮」，市場只剩剛性自住需求支撐。聯合報系資料照。

戴德梁行董事總經理顏炳立今（2）日在2026年下半年商用不動產展望記者會中表示，房市已不再是投資市場主流，下半年將呈現「價緩跌、量再縮」，市場只剩剛性自住需求支撐。他更說，從投資角度，「房產只是小三。」

顏炳立表示，現在投資市場「大老婆是股市，二老婆是美金、債券，房地產已淪為小三」。目前股市流動性與獲利機會都優於房地產，資金在台股有賺錢，就會持續留在股市，「股市資金轉房市這種話聽聽就好」。

顏炳立表示，房市最大問題是沒有量，資金自然不會進來。上半年房地產交易金額僅約2300多億元，下半年即使略為升溫，全年熱度也難以回到過去；相較股市單日成交動輒上兆元，房地產已不再吸引投資人。

他預估，今年買賣移轉棟數約26萬棟，低於去年預估的28萬棟。今年房市就是一個字「等」，等量、等價、等買氣，也等政策與資金鬆綁。即使年底選舉有房市利多，也只會偏向自用買盤，「投資買盤不用想」。

他也認為，新青安政策2.0版本調整、若增加排富等管理措施，對房市也沒有什麼刺激效果。

顏炳立建議，自住客若等到價格合理修正，仍可考慮進場；但若價格沒有鬆動，則可以持續觀望，「現在比的是誰撐得久」。他並以台語諧音形容下半年房市是「希拉蕊、艾森豪」，意指市場「虛累累、唉小聲」，短期不易轉好。

顏炳立 房市 戴德梁行

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