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遠百零售年營收衝破1,300億 徐雪芳首談愛買改革：今年已看到成果

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
遠百副董事長徐雪芳表示，目前遠東集團旗下百貨、量販及超市等零售通路合計共有42個據點。記者嚴雅芳／攝影
遠百副董事長徐雪芳表示，目前遠東集團旗下百貨、量販及超市等零售通路合計共有42個據點。記者嚴雅芳／攝影

遠百（2903）副董事長徐雪芳2日表示，集團整體零售事業今年維持穩健成長，上半年整體營收年增約2%至3%，包括遠東百貨、愛買量販及city’super等通路合計年營收規模已達1,300多億元。其中市場關注的量販事業愛買，今年上半年營收年增約3%，在持續調整營運策略下已逐步回到成長軌道，公司今年將持續改善營運體質，力拚全年營運表現優於去年。

徐雪芳表示，目前遠東集團旗下百貨、量販及超市等零售通路合計共有42個據點，整體年營收規模約1,312億元，今年上半年整體營運仍維持成長。針對市場關注的愛買量販事業，她坦言過去一段時間確實承受不小營運壓力，因此今年自己也花了更多心力關注量販事業發展，希望透過團隊共同努力，持續帶動營運逐步改善。

愛買營運長姚偉昱表示，過去幾年愛買在獲利及業績表現上確實較為辛苦，但公司自去年起調整經營方向後，今年已開始逐步看到成果，不僅整體業績回升，來客數也持續增加，整體營運正朝正向發展，轉虧為盈目標持續推進。

姚偉昱分析，目前量販與超市約有七成商品高度重疊，但超市在便利性上明顯更具優勢，因此愛買近年重新檢視市場定位，認為現階段若要持續吸引消費者，關鍵仍在強化商品差異化。他直言，在既有競爭環境下，「把東西做好吃」仍是愛買目前最重要的核心策略。

他指出，過去一年公司持續在熟食、烘焙及生鮮商品投入大量資源調整，不少商品採自製生產，並透過持續與競爭對手商品比較、反覆測試改善，希望進一步強化消費者對愛買餐食商品的認同度。除商品調整外，公司近年也持續優化各門市美食街品牌組合，藉此帶動更多來客回流。

談到後續展店策略，姚偉昱坦言，在大型量販店經營成本持續攀升下，未來公司將更審慎評估大型店展店計畫。若現階段轉型模式持續驗證成功，不排除朝小型店模式發展，未來可能進一步以熟食、麵包等餐食需求作為核心，重新調整店型布局。

營收 遠百 愛買

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