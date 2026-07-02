「這坪數」成為中年換屋首選 長住價值成買房新關鍵

房市進入盤整期，買方選屋邏輯也呈現K型分化。現階段具購買力的買方多以中年換屋族與高資產自住客為主，購屋時更重視是否具備足夠的生活尺度、格局完整性及長期居住品質。

尤其在新案受總價帶壓力影響、產品規劃逐漸小坪化下，40坪以上中大坪數產品供給相對稀缺，也使品牌建商在核心生活圈的中大坪數布局更受關注。包括冠德、順天和誠邑築等品牌建商，近年仍持續推出中大坪數產品，反映成熟自住客對完整尺度與長住品質的需求未減。

根據聯徵中心住宅貸款統計資料顯示，今年第1季台中市新增住宅貸款案件中，購屋族群隨年齡增長，平均建物面積也同步放大。其中，30至40歲族群平均建物面積約43.56坪，40至50歲提高至約47.49坪，50至60歲更達約49.31坪，顯示成家階段後的家庭客與中年換屋族，購屋需求明顯轉向40坪以上中大坪數產品。

在實際購屋面積隨年齡放大的趨勢下，如何兼顧完整尺度與長期居住品質，也成為中年換屋族選屋關鍵。

位於崇德大道上的「冠德崇德綻」採先建後售模式，主力產品為39至59坪、3至4房，另有最大118坪合併戶。社區總銷坪數約8,000坪、規劃172戶，透過適中量體與總戶數配置，維持社區經濟規模的平衡。

據悉，該案管理費每坪約120元，在中大坪數產品中，管理費已是買方長期持有時不可忽略的居住成本，更是支撐公共空間品質、物業服務水準與社區穩定運作的重要基礎。對成熟自住客而言，社區能否持續維持良好管理狀態，也將影響住宅長期使用價值與資產保值性。

「冠德崇德綻」執行協理黃瑄履也分享，從現場來客回饋觀察，成熟換屋族多半已有大樓居住經驗，除地段與品牌外，更重視社區規模、後續服務能力與長期管理制度。而上市櫃公司具備較完整的系統化管理與專案執行制度，也能讓住宅從興建到交屋後的維護服務更具延續性。

同樣位於崇德大道的「嶼76 The Island」，全案76戶，產品坪數為37至46坪，以精緻型戶數切入，住戶相對單純。此外，順天建設在14期推出的「順天Roam」，規劃38至48坪、3至4房產品，全案共102戶，同樣瞄準換屋族群。

從近期品牌建商佈局觀察，中大坪數產品多搭配適中的社區規模，除回應成熟自住客對居住尺度的需求，也顯示買方在評估住宅價值時，已將社區單純性、管理品質與長期維護效益納入考量。

忠正物業集團總經理王俊傑表示，從社區長遠經營的角度來看，100至200戶的規模，通常是公設維護與管理效率最好的黃金比例。不過社區能不能穩定運作，關鍵在於總坪數面積夠不夠大，如果是百戶以下的小坪數社區，容易因管理費總額受限，導致未來面臨電梯保養、外牆清洗等重大修繕時，公共基金捉襟見肘。

相對地，中大坪數產品因單戶面積大，在適當戶數配置下，能為社區打下健康的財務基礎，不僅能支撐高品質的物業服務，更能讓公設維持在最佳狀態。而交屋後的長期管理能力，早就是決定房子保值增值潛力的重要指標。

「冠德崇德綻」39至59坪、3至4房產品，呼應換屋族對中大坪數與長期居住品質的需求。業者提供