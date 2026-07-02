AI 擴廠需求延伸至供應鏈 北市 A 級辦公大樓去化1.578萬坪、優於預期

戴德梁行2日發布2026年第2季台北市A級辦公大樓租賃市場、商用不動產及土地交易統計。在企業搬遷及擴張需求帶動下，第2季淨去化約15,700坪，創近兩年單季次高水準，全市平均空置率降至7.2%，較上季下降1.8個百分點；平均租金則維持每坪每月2,860元，顯示市場需求持續回溫，租金表現仍具韌性。

戴德梁行協理李易璇表示，「市場原先擔心新增供給將推升空置率，但近期租賃表現顯示，企業升級搬遷需求正逐步吸收新供給，市場消化能力優於預期。」

第2季租賃成交主要集中於國泰環宇大樓、冠德民權大樓及巨蛋國際中心等新世代辦公大樓，而先前因企業搬遷釋出的信義區空置空間，第2季亦逐步回補。從近期市場觀察，新完工辦公大樓預租及去化情況普遍穩健，目前已有相當比例的預租及已簽約案件，預期將於下半年陸續進駐，持續支撐新增供給的去化表現。

李易璇表示，未來三年將是台北A級辦公市場的重要分水嶺。隨著約29萬坪新供給陸續完工，市場競爭將由「新增供給規模」轉向「產品競爭力」。近一年來，新辦公大樓已提前布局招商，企業亦提前規劃升級搬遷，未來誰能提供符合ESG、空間效率及企業需求的辦公產品，將更具競爭優勢。

另外，第2季台北市主要店面商圈空置率僅微幅波動，整體市場維持穩定。忠孝商圈空置率由8.29%微升至8.84%；西門商圈持續受惠於年輕族群及觀光人潮，空置率由5.28%下降至4.96%；中山南京商圈則由4.03%微升至4.70%，整體商業活動未見明顯變化。

戴德梁行協理李易璇表示，目前品牌展店策略更加重視商圈定位與品牌客群契合度，即使部分品牌撤店，熱門商圈仍持續吸引品牌關注，整體零售市場維持穩定。

第2季內科商用市場方面，西湖段空置率由4.8%上升至6.3%，主要受新光人壽明湖大樓於輝達搬遷後重新釋出影響；文德段空置率維持8.6%，舊宗段則因製造業租戶進駐，空置率微降至18.2%。

租金方面，西湖段微幅上升至每月每坪1,540元，文德段及舊宗段則分別維持每月每坪1,090元及1,030元，整體租金及售價行情維持穩定。

戴德梁行表示，內科仍憑藉成熟產業聚落及完整供應鏈維持競爭優勢，企業需求尚未出現明顯外移。不過，隨著新世代廠辦持續增加，市場競爭已由區位逐步轉向產品競爭力，企業除比較內科各區段外，也開始將三重、新莊及板橋等交通便利、屋齡較新的廠辦納入選址評估。未來具備現代化規格、完善設施及良好交通條件的產品，將更具市場競爭力。