戴德梁行顏炳立：股市資金三到五年都不會進不動產 房市淪為小三了

戴德梁行總經理顏炳立2日在展望2026年下半年商用不動產記者會中表示，現在房市第一盞光明燈，就是經濟，GDP超過10%以上；第二是政策，政府打炒房政策沒有動；第三是資金，在國內的資金並沒有再轉出去；這三盞光明燈撐住市場，所以看得到這波交屋潮鮮少斷頭潮，只有零星個案而已。

顏炳立認為，現在投資市場中，大老婆就是股市，二老婆就是美金、債券等，「房地產已淪為小三了」，資金在股市有賺錢，會持續停留在台股，怎麼會到房市，「股市資金不會轉到不動產」，就算有、「有限」，重點就是「沒量的市場，要怎麼玩，資金不會進來（房市）啦」。

顏炳立指出，股市大漲，現在自用型買方有錢，所以房價不會大跌，房市沒有事，只是不是投資主流，至少三到五年不會進到房市，從2025年開始算起。

顏炳立分析，接下來房地產就是看量，量回升了，才表示資金有回來了；「下半年房市，就是價緩跌、量再縮」、買氣不旺」，預估今年買賣移轉棟數約26萬棟，會比去年預估的28萬棟還低。

他強調，「今年底選舉，即使有(房市)利多，也是給自用買盤，投資買盤不用想了」。今年房市就是一個字「等」，等量、等價、等買氣、等政策、資金鬆綁。

顏炳立指出，現在年輕人想法已改變了，就是先在股市賺到錢；他也認為，年輕人要改變，一定要會理財，一定要做兩件事，就是會投資(金融商品)、參與不動產。