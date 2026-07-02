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股市不好資金回房市？顏炳立給7個字！斷言下半年「希拉蕊」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
戴德梁行總經理顏炳立。記者游智文／攝影
戴德梁行總經理顏炳立。記者游智文／攝影

股市近來劇烈波動，不少人業者期待股市下跌，資金回流房市，戴德梁行總經理顏炳立2日表示，期待股市資金回流房市，只有七個字，就是「天真活潑又可愛」。

戴德梁行今天舉行第2季房地產市場發布會，顏炳立表示，今年下半年房市是「希拉蕊」、「艾森豪」；希拉蕊就是「虛累累」，艾森豪則是哀嚎。還好的是，現在經濟好，資金充沛，業者雖然哀哀叫，但只有小聲哀。

他表示，經濟、政策和資金是房市榮枯三盞燈，雖然經濟好，政策不變，但資金一定往最熱的地方走，現在股市一天成交量1.5兆，房地產上半年也不過二三千億，資金全被股市吸走了。

他說，很多人說，股市這麼好，房市也一定不會壞，也有人說股市不好，就會股轉房，但這些話「聽聽就好」，資金只會往最熱的，最有獲利的地方，「三五年內不會回到房市」。

顏炳立表示，只要價格不降，政策、資金條件不變，房市就不會好，交易量仍會溫和萎縮，現在投資市場，房地產已淪為「小三」，大老婆是股市，二老婆則是美金，黃金、債券，2025年房市交易量不會比2026年高。

在各類產品方面，預料土地市場價格持穩，量還會再縮。預售市場部份，看地段，環境，可及性及個案表現，現在剛性買盤撐場，銷售期還會拉長。

至於成屋市場，蛋白區超漲，及單價、總價、產品不對的產品，房價呈現較大幅的修正，才會有成交量。

顏炳立表示，2026年市場就是一個字「等」，等價、等量、等政策，若用一首歌來形容就是「碎心戀」， 量碎了，價了，買氣也碎了，到年底都不會改變。

顏炳立 房市

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