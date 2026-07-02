遠百徐雪芳：集團營收站穩1,300億大關、愛買轉型熟食拚翻轉動能

遠百（2903）副董事長徐雪芳2日表示，集團整體零售通路仍維持穩健發展，旗下百貨與量販事業營運動能持續回升，其中量販事業愛買今年前六月營收年增約3%，逐步回到正向軌道。

徐雪芳自升任副董事長、參與零售事業整體管理以來，集團營運持續維持穩健成長，今年上半年整體營收年增約2%至3%。但對於愛買近幾季虧損，徐雪芳坦言，「確實有一些壓力，但現在是整個團隊一起把事情做好」。

她指出，遠百體系目前涵蓋百貨、量販等多元零售通路，整體營收規模約1,300億元、約42個營業據點，營運基礎仍相對穩固。展望下半年，整體零售環境仍可審慎樂觀，「經營者本來就要正向思考」，集團也將持續要求各事業體提升效率與營運表現。

針對市場關注「家樂福改名」與通路整合後的競爭變化，她表示，目前尚未觀察到市場出現劇烈變動，零售產業仍處於調整與整併階段，各通路持續強化自身競爭力因應市場變化。至於未來是否透過併購擴張零售版圖，她則回應策略保持彈性，「有機會、有緣分就有可能」，但仍需視產業環境與條件而定。

在集團整體調整之下，量販事業愛買也同步進入轉型期。愛買營運長姚偉昱表示，公司近年持續調整營運方向，核心策略已明確轉向「以熟食與食品力帶動來客」，並強化社區型經營，以在量販與超市高度重疊的市場中尋求差異化定位。

他坦言，過去數年愛買營運確實面臨壓力，無論獲利能力或整體業績皆承受挑戰，不過自去年調整策略以來，今年已逐步回到正向發展軌道，包括業績回升與社區客群回流。

姚偉昱指出，量販與超市業態約有七成營收重疊，但超市在便利性上更具優勢，使量販必須重新定位。「我們唯一能吸引消費者的，就是把東西做得更好吃。」因此過去一年愛買將資源集中在熟食、烘焙與即食商品，透過反覆試吃、跨市場比價與配方調整，強化商品自製能力與競爭力。

目前熟食與生鮮已成為主要成長動能，其中生鮮相關品項營收占比約19%至20%，且有超過半數消費發票包含生鮮商品，部分門市甚至達六成水準，顯示消費者黏著度逐步提升。

營運模式上，愛買也逐步由過去「量販購物順帶用餐」，轉向「餐飲驅動型賣場」。他指出，如今餐飲已成為部分消費者到店主因之一，公司也持續調整美食街與熟食櫃位配置，以貼近商圈需求，尤其在科技園區周邊門市餐飲需求更為穩定。

電商部分，目前仍以穩健經營為主。以整體門市體系加計電商約14個營運單位來看，電商年營收約16億至18億元，並與賣場倉儲系統整合運作。

展店策略方面，愛買目前約有13家實體門市，仍維持審慎擴張步調。姚偉昱表示，未來展店將取決於既有轉型是否成功，「必須先找到適合的經營模式，才會往外複製」。

他也觀察到零售市場出現小坪數化趨勢，未來不排除發展小坪數超市型態，透過精簡坪數搭配特色品牌組合，提高坪效與營運彈性。