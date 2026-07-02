桃園市政府正式公告將存放大量公共危險物品的大型倉儲業者納入「第三批高風險場所」管理。圖：經發局提供

為強化公共安全管理，降低重大事故風險，桃園市政府持續推動高風險場所管理機制，繼完成第一、二批高風險場所納管後，市府近日正式公告將存放大量公共危險物品的大型倉儲業者納入「第三批高風險場所」管理，透過強化風險管理，守護市民生命財產安全。

符合條件業者應自公告日起3個月內，至指定網路平台完成申報登記，並依《桃園市公共營業場所強制投保公共意外責任險自治條例》投保公共意外責任險。圖：經發局提供

經濟發展局表示，此次公告適用對象為轄內儲存公共危險物品達法定管制量，且樓地板面積達「5000平方公尺」以上、資本額達「1000萬元」以上之倉儲物流業者，據統計全市市少有31家業者將納入公告管理。

經發局提醒，符合條件業者應自公告日起3個月內，至指定網路平台完成申報登記，並依《桃園市公共營業場所強制投保公共意外責任險自治條例》投保公共意外責任險，同時提報消防安全設施及防災改善方案，以落實自主安全管理。

此外，為提升消防救災效率，儲放第六類公共危險物品達管制量的31家倉儲業者，應於接獲消防局通知後2個月內，將場所內化學品名稱、數量、存放位置、安全資料表（SDS）及場所配置圖（含全區及分區圖）等資料，上傳至消防局指定網路平台；如相關資訊有異動，應即時更新，提供救災人員掌握現場危害資訊，降低災害風險。

經發局呼籲，符合納管資格的業者務必依法配合辦理申報及改善作業，落實自主風險管理。對於未依規定完成申報、投保或改善者，市府將依法查處，未申報者將處以5萬至10萬元罰鍰、未投保者將處以2萬至10萬元罰鍰。業者如有申報登記相關問題，可洽經發局商業輔導科電話03-3322101分機5120-5214；申報消防安全設施及防災改善方案，可洽消防局危險物品管理科電話03)3379119分機260。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園納管高風險大型倉儲業者 未完成申報、投保恐挨罰20萬