資金排擠！土地交易寫新低 商仲：下半年面臨更嚴峻考驗

戴德梁行2日發布最新市場調查，2026年第2季土地交易量為248億元，創下近三年單季新低紀錄。相較於第1季由工業土地領軍炸出233億元的狂野表現，在第2季交易量卻僅有33億元。

反觀住商類土地則以203億元，占比高達82%。

對此，戴德梁行指出，產業爭搶「即戰力資產」的趨勢並未改變，並非市場摒棄了工業土地需求，第2季工業土地交易量驟減的主因是源於市場上供給不足。

戴德梁行表示，央行雖已表態信用管制「就到這裡」，釋放出政策不再加碼的訊號，但目前市場反應僅看到信心指數不再持續下沉，但尚未見到明顯的反彈力道。

此外，資金板塊的移動也是量能無法放大的關鍵。現階段「房地產資金轉入股市」的力道，遠大於「股市獲利了結資金轉戰房地產」，多數資金仍停留在股市衝刺，對房市形成資金排擠效應。

第二季的前十大土地交易幾乎都是建商，但建商採取「只挑精華好地段出手」，也因此地價依舊撐在區域高檔的臨界點，華固建設取得的新店央北土地及富宇建設取得的新竹光埔土地單價甚至再度創下新高。

展望2026下半年，房地產市場將面臨更嚴峻的結構性考驗，下半年將呈現地價維持高檔、交易量能不足、交屋高峰將至、房市賣壓未減之趨勢。