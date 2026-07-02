股市吸光資金 北台灣推案量慘崩、雙北淪重災區

2026年上半年新案市場持續積弱不振，住展雜誌統計今年上半年北台灣新成屋、預售屋推案量，合計約4,616億元，較去年同期減少2,592億元，減幅36%。衰退幅度最大的為台北市，年減50%，新北市也年減48%。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，馬年迄今未迎來關鍵性房市好消息，央行的打房到此為止一說也無寬鬆作為，股市噴發又持續吸引資金投注，完全棄守房地產，建商推案只能保守以對。

北台灣量減最大的台北市，上半年計推出770億元，比去年同期的1,547億元腰斬，去年同在冷氣團中的首都新案還有兩筆百億元量體指標案，今年全百億大案，50至100億元案量計有4案，亦比去年上半年少了一半。

新北市上半年全市公開1,483億元，比去年減了近1,400億元，雖有長耀、遠揚、亞昕、寶亞建設4個百億元話題案亮相，但還是少於去年一共8個百億大案的數量，整體推案個數也是只有去年同期的一半。

桃園市衰退幅度少於雙北，但還是有36%的年減幅，上半年推出1,291.6億元，有中悦、寶佳、長耀建設3個破百億元案，勝於去年同期全無大案，惟推案個數則不若去年上半年，減少近1/2，且約2/3的新案是總銷低於10億元的小案。

新竹地區是一片頹勢中最大亮點，上半年亮相812億元的新案量，比去年上半年增幅53%，推案個數兩年同期差不多，但今年有大陸、昌益兩個破百億元大案。風城在2025年沉寂了一整年後，絕地大反攻，不論是出於延推還是緩推，建商終究推案做生意，一次大爆發。

基隆市在今年上半年有暉騰建設80多億元的新案推升下，全市總案量來到128.2億元，翻倍年增，自然是出於比較基期因素讓起伏顯著，餘案皆低於10億元，且不超過10個新案。

另一非核心區域宜蘭地區則衰退兩成，上半年總案量是129.4億元，所有的公開案皆在10億元以下，還有超過1/3的比例是總銷未達1億元，滿足內需為主，不求表現。

陳炳辰指出，邁入下半年，雖在台北市南港區、桃園市龜山區、新竹縣寶山鄉與新北市第一環行政區都有大案將上場，卻也有新北市永和區都更案、桃園市青埔與A7重劃區，和基隆市中山區指標案只聞樓梯響，政策面無法讓資金轉向房市，預期北台灣全年案量成績難看，面臨兆元推案量關卡保衛戰。