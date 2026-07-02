振宇五金每年調薪最高14％ 強化留才與門市戰力

根據證交所6月30日公布「上市櫃公司非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，振宇五金（2947）於居家生活類上櫃公司中，非擔任主管職務之全時員工薪資平均數成長率排名第四。振宇五金表示，公司近五年持續推動薪酬優化政策，每年調薪幅度約2%至5%，最高個人調幅達14%，透過持續優化薪酬福利、人才培育及職涯發展制度，打造AI時代最搶手的五金專業人才。

隨著全民DIY修繕意識逐年提升，消費者對於五金商品的專業諮詢與顧問式服務需求也持續增加。振宇五金認為，AI可提升工作效率，但無法取代第一線的專業判斷與服務經驗，因此持續培育兼具五金專業知識、修繕能力及諮詢服務的人才，作為企業最重要的核心競爭力 。

為持續招募及培育五金專業人才，振宇五金規劃多元薪酬制度，持續優化津貼及獎金機制，包含績效獎金、員工酬勞、員工持股信託及限制員工權利新股等制度，希望讓員工共享企業經營成果，提升人才吸引力與留任率。

振宇五金表示，因應缺工趨勢及持續展店需求，企業薪酬制度除了具備市場競爭力，更要提供完善的職涯發展與學習資源。公司每年投入約3,000萬元教育訓練經費，辦理超過300堂五金專業課程，內容涵蓋商品知識、修繕技能、顧客服務、門市經營及管理能力等，打造學習型組織，協助同仁在各職涯階段持續精進，與企業共同成長。

此外，振宇五金近年持續推動「營運菁英培訓計畫」，已培育多位五金專業人才晉升為門市店長。培訓計畫由專案團隊、專屬教練及企業講師共同規劃，透過完整的五金專業知識、管理能力及實務歷練課程，協助同仁提升專業職能，創造更佳的職涯發展與薪資成長機會。

隨著全台門市持續拓展，振宇五金目前全台已設有97家門市，預計115年達成100家門市目標。未來將持續深化五金專業人才培育，打造更具競爭力的人才發展環境，讓更多優秀人才在振宇五金找到發展舞台，並以專業、貼近需求的顧問式服務，朝「成為全台社區修繕中心」的企業願景穩健邁進。