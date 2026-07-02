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北台灣上半年推案量4,616億、年減36% 雙北淪重災區

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

住展雜誌統計今年上半年北台灣新成屋、預售屋推案量，合計約4,616億元，較去年同期減少2,592.5億元，年減36%，其中衰退幅度最大的為台北市，年減50.2%，新北市也年減48.5%。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，馬年迄今未迎來關鍵性房市好消息，央行的打房到此為止一說也無寬鬆作為，股市的噴發又持續吸引資金投注，完全棄守房地產，建商推案無疑保守以對。

觀察各縣市，北台灣量減最大的台北市，上半年計推出770.7億元，比去年同期的1,547.5億元腰斬，去年同在冷氣團中的首都新案還有兩筆百億元量體指標案，今年全無此等級大案，50至100億元案量計有4案，亦比去年上半年少了一半，台北市高房價產品銷售期長，尤其現況更甚，以去化舊案為主下，遂令新案停看聽。

新北市上半年推案量1,483.2億元，年減48.5%，雖仍有長耀、遠揚、亞昕、寶亞建設4個百億元話題案亮相，但還是少於去年一共8個百億大案的數量，整體推案個數也是只有去年同期的一半，房市僵局讓全台住宅交易量一哥地位的新北市亦無法獨善其身，建商態度謹慎。

北台灣投資重鎮桃園市退步幅度少於雙北，但還是有36.3%的年減幅，上半年推出1,291.6億元，有中悦、寶佳、長耀建設3個破百億元案，勝於去年同期全無大案，惟推案個數則不若去年上半年，減少近1/2，且約2/3的新案是總銷低於10億元的小案，大致上仍舊以靜制動。

一片頹勢中最大亮點的新竹地區，上半年亮相了812.9億元的新案量，比去年上半年增幅53.7%，推案個數兩年同期差不多，但今年有大陸、昌益兩個破百億元大案助攻，去年僅竹風建設推出60多億元案量就居冠，狀態落差不言可喻，風城在2025年沉寂了一整年後，絕地大反攻，不論是出於延推還是緩推，建商終究推案做生意，一次大爆發。

二線地帶的基隆市在今年上半年有暉騰建設80多億元的新案推升下，全市總案量來到128.2億元，翻倍年增，自然是出於比較基期因素讓起伏顯著，餘案皆低於10億元，且不超過10個新案，依然是外圍縣市屬性。另一非核心區域宜蘭地區則衰退兩成，上半年總案量是129.4億元，所有的公開案皆在10億元以下，還有超過1/3的比例是總銷未達1億元，滿足內需為主，不求表現。

展望下半年，陳炳辰指出，下半年雖然在台北市南港區、桃園市龜山區、新竹縣寶山鄉與新北市第一環行政區都有大案將上場，卻也有新北市永和區都更案、桃園市青埔與A7重劃區，和基隆市中山區指標案只聞樓梯響，政策面無法讓資金轉向房市，預期北台灣全年案量成績難看，再次關注是否在2018年後跌破兆元推案量關卡保衛戰。

雙北 北市 房市

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