共信脂筏抗癌技術獲美國專利 劍指千億美元市場

共信-KY（6617）2日表示，自主開發之腫瘤消融藥物相關專利申請正式獲美國專利及商標局（USPTO）核准，並已接獲繳費領證通知，代表共信-KY脂筏抗癌技術正式取得全球最大藥品市場之一的關鍵專利保護，為PTS平台未來多癌種適應症開發及國際授權合作再添重要里程碑。

本次獲准專利主要涵蓋共信-KY自主開發腫瘤消融藥物PTS（苯磺醯胺衍生物）及其脂筏（Lipid Raft）干擾機制相關應用。

共信-KY表示，脂筏（Lipid Raft）為存在於細胞膜上的重要微結構，與癌細胞增生、轉移及擴散高度相關，並扮演多條致癌訊號傳遞路徑的重要平台，包括PI3K/Akt/mTOR、EGFR及HER2等訊號均高度依賴脂筏結構完整性。與目前多數標靶藥物主要針對單一訊號分子進行抑制不同，PTS可由上游干擾癌細胞膜脂筏結構，破壞癌細胞訊號傳導平台，同步抑制多條促進腫瘤生長與存活的訊號路徑，進而誘發癌細胞凋亡。

共信-KY指出，脂筏干擾機制為PTS平台最具差異化的核心技術之一。國際間過去雖曾有藥物嘗試以脂筏作為抗癌治療標的，但多未成功完成商業化。相較之下，共信-KY的PTS技術平台已完成臨床驗證，核心產品PTS302已取得中國一類新藥藥證並進入商業化階段，顯示該技術平台不僅具備創新性，更已具備實際臨床應用與商業化潛力。

此次美國專利核准進一步涵蓋與脂筏干擾機制相關之十項癌症適應症，包括前列腺癌、腎癌、膀胱癌、精原細胞瘤、卵巢癌、子宮頸癌、甲狀腺癌、腦膜瘤、膽管癌及外陰癌。隨著美國專利正式取得，共信-KY全球專利版圖進一步完整，目前已陸續取得澳洲、日本及美國等主要市場專利核准。其中，日本專利已涵蓋黑色素瘤、胃癌等17項癌症適應症；澳洲專利則涵蓋乳癌、胰臟癌等19項癌症適應症。

共信-KY表示，隨著全球專利布局逐步完成，PTS智慧財產保護範圍已由目前核准上市之肺癌適應症及臨床開發中的肝癌，進一步延伸至呼吸系統、消化系統、泌尿生殖系統、婦科腫瘤、皮膚癌及其他多項實體腫瘤領域，將有助提升公司未來在全球腫瘤市場的競爭優勢，並為後續適應症拓展及國際授權合作奠定關鍵基礎。

共信-KY進一步指出，根據國際市場研究機構 Fortune Business Insights 最新研究報告及相關市場資料估算，PTS目前已取得專利保護之癌症適應症所涵蓋的全球癌症治療市場規模，2026年已超過1,000億美元，預估至2036年可望突破2,000億美元。其中，美國市場約380億美元，歐洲市場約250億美元，亞洲市場約300億美元，其餘市場約100億美元，整體市場潛力龐大。

展望未來，共信-KY將持續深化PTS平台技術研發與全球智財布局，並積極推動多癌種臨床開發及國際策略授權合作，期望透過創新抗癌機制與完整專利護城河，持續提升公司國際競爭力，為中長期營運增添成長動能。