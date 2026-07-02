基米小金雞發威 子公司萊斯特獲宇斻管顧、國發基金種子輪注資

基米（4195）1日宣布，旗下創新藥物研發的子公司─萊斯特生醫成功完成種子輪的募資。本輪募資由國際創投加速器宇斻管顧（Mosaic Venture Lab）領投，並在經濟部中小及新創企業署與新創總會的策略引導下，順利引進國家發展基金共同配投。此項投資不僅彰顯資本市場對萊斯特經營團隊、新藥選題及商業潛力的實質認可，更正式開啟其邁向規模化發展的關鍵里程碑。

此次的募資金額將用於擴大萊斯特旗下AI實驗室的應用範疇，透過數位化升級實現研發進度的遠端高效控管、加速實驗條件的優化流程，進而在早期研發階段大幅提升營運穩定性與資本使用效率。

萊斯特是基米於2023年將前瞻技術發展事業群分割成立的子公司，其核心商業價值在於自主開發的創新生物技術平台。該平台能大幅縮短前期藥物開發時程，目前已成功篩選出數種候選藥物，並陸續推進至臨床前毒理試驗階段，其中最具市場潛力的兩大主力產品—新型抗生素與帕金森氏症藥物，分別鎖定抗藥性危機與高齡神經退化性疾病這兩大全球生技市場未被滿足的醫療需求。

基米營運長暨萊斯特生醫董事長張佐維指出，公司與中興大學研究團隊共同開發的新型抗生素，採用創新機制設計，研究結果顯示具有不易誘發抗藥性的潛力，可望兼具單獨使用及與現有各線抗生素併用治療的優勢，為抗生素抗藥性問題提供全新的治療策略，市場發展前景備受期待。

張佐維表示，該技術已完成美國臨時專利申請，正式展開全球智慧財產權布局，並將依國際新藥開發時程積極推進，預計於2027年提出第一期人體臨床試驗（IND）申請，期望打造具全球競爭力的新世代抗感染新藥，搶攻龐大的國際抗感染治療市場。

本次領投的宇斻管顧是一家專注於數位醫療、智慧移動與半導體創新的創投加速器，向來重視具高度商業落地能力的新創企業，並致力培育這些新創對接國際市場。

宇斻管顧執行合夥人尤齊著指出，台灣生醫產業需要技術創新與商模靈活的經營團隊，萊斯特是少數在早期研發階段便將AI模型與結構化實驗數據無縫整合的生醫企業。隨著種子輪的資金到位，將加速萊斯特的藥物研發、推進美國臨床試驗申請，並陸續啟動海外市場對接，將台灣的創新生物技術正式推向全球醫療資本舞台。