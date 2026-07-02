房市急凍！台中建商「寵粉」豪擲6200萬升級建材、買貴退差價引熱議

台中房市買氣急凍，建商針對已購客「寵粉」策略紛紛出寵，有建案以「買貴退差價」換約方式大讓利，也有業者針對已購客大手筆斥資6200萬元，拋升級大禮包，主動加碼升級建材與公設等，讓已購客大呼「有感」，引爆熱議。

房市專家觀察發現，台中房市近期觀望氛圍濃厚，市區精華地段也吹起讓利風，除了預售案推出送百萬精裝修、號稱「早鳥價」打八折等單坪低於區域房價十幾萬等措施救市。針對已購客，富華創新在水湳單元八指標預售案祭出「買貴退差價」均價68萬元，最高退六百萬，震撼房市，漢宇建設主動提升建材，也讓已購客很有感。

漢宇建設總經理葉昱徵分享，近期房市回歸自住市場，以漢宇指標豪宅新成屋案為例，坐落於北屯單元十二、正對南興公園萬坪綠意，1870坪基地僅獨棟超高層住宅，保留千餘坪作為半島花園，打造薄水池地景與獨立玻璃茶屋等公設，以跳島式宜居陽台的設計體現高綠覆垂直森林美學，全案以均總價近4000萬元接近完銷。

葉昱徵指出，漢宇針對此新成屋案「逆勢加碼」，近期舉辦的住戶交屋說明會上，主動拋出升級大禮包，宣布斥資6200萬元自主升級建材等項目，包括外牆磁磚升級石材，採德國背擴孔工法施工，提升結構穩定與耐震性；各戶室內地坪升級隔音墊、住家玻璃規格全面升級；淨水系統升級軟水系統等，獲住戶高度肯定。

這種對已購客的「寵粉」策略奏效，漢宇建設在北屯機捷特區雙公園角地，距離捷運綠線北屯總站約260公尺，推出的三、四房豪宅預售新案也因此逆勢突圍，根據最新實價登錄已穩站「6字頭」。

據了解，該預售新案的客層中，科技族占四成，其中不乏從北部南下工作的工程師、換屋族等，因看好近捷運、交通便捷，加上生活機能強；該案目前維持每周平均約2戶成交。

漢宇建設總經理葉昱徵說明，漢宇針對指標豪宅新成屋案拋升級大禮包，自主將外牆磁磚升級為石材。記者趙容萱／攝影

漢宇建設總經理葉昱徵說明，漢宇針對指標豪宅新成屋案斥資6200萬元自主升級建材等項目。記者趙容萱／攝影