台灣芒果荔枝首批空運抵英國 多元通路放眼歐洲

台灣拓展水果出口歐洲版圖，一批台南愛文芒果和台中黑葉荔枝今天在英國曼徹斯特機場成功清關入境，總計空運1盤櫃，已陸續發配各通路，且從台灣到英國維持低溫不斷鏈，以確保品質與新鮮度。

這是今年第一批循商業進口途徑正式登陸英國的台灣芒果和荔枝。班機由桃園機場出發，經德國法蘭克福飛抵曼徹斯特。

此次將台灣芒果和荔枝引進英國的是總部位於英格蘭西北的進口批發商Cherrain Global。剛結束在台灣業務洽談行程的Cherrain Global總經理Kris接受中央社採訪表示，公司目標是建立一套「可延續、可複製」的台灣農產品外銷英國模式，讓更多台灣優質水果能長期銷售英國，確立經得起考驗的市場口碑。

Kris指出，此次從產地採收、篩選分級、水洗、蒸熱、降溫、檢疫，至最後包裝出口英國，流程嚴密管控，就是希望確保新鮮風味、盡可能完整呈現台灣水果產地特色。

在台灣協助Cherrain Global整合產地資源，並處理物流、報關等出口作業的是台灣農產品外銷整合平台「昇睿鮮農」（Sunray International）。

在英國的商業推廣和通路開發經營方面，Kris告訴中央社，公司擬同步布局多元市場，以測試不同消費族群對台灣水果的接受度。

Kris舉例，Cherrain Global已有亞洲系超市、亞洲食品網路銷售平台、在地蔬果批發市場等合作夥伴，另將持續向餐飲和甜品業者推廣以台灣水果為食材，製作餐點、甜食或飲品。

今天正式進入英國的這一批台南愛文芒果有規格等級之分。Kris指出，針對品質條件格外出眾的台灣水果，Cherrain Global有野心打入英國的中高端超市、高級百貨和食品精品店，例如馬莎百貨（M&S）和維特羅斯（Waitrose）超市，以及哈洛德（Harrods）百貨公司等指標通路。

哈洛德百貨公司販售的日本宮崎縣頂級芒果「太陽之卵」（又稱「太陽之子」）一盒2顆裝，單盒售價達160英鎊（近新台幣6800元）。

Cherrain Global長年以英格蘭西北部為營運據點，同時布局全英國。值得一提的是，被視為英國「準首相」的英格蘭西北大城曼徹斯特（Manchester）前市長、執政黨工黨目前唯一黨魁參選人柏南（AndyBurnham）近日預告，一旦順利當選，他將在曼徹斯特建立首相北區辦公室，以弭平英格蘭南、北部經濟發展差距。這可望為英格蘭北部消費市場創造利多。

Kris告訴中央社，Cherrain Global一向深信台灣優質水果進軍英國與歐洲大陸市場的強健實力，但除了優越品質，其他2個致勝關鍵是確保供應鏈穩定、多方掌握市場通路。

據Cherrain Global觀察，每到盛產期，台灣水果即容易因為產量過度集中，導致價格崩跌，農民勞心勞力卻未能獲得應有報酬。海外通路因此可以是解方，這其中的意義不僅是「把東西賣出去」而已，更是「提高農產品的附加價值」。

Kris提到，Cherrain Global的目標包括未來在各實體通路打造「台灣館」或台灣農特產品專區，集中展示台灣各地優質水果及其他農特產品，讓英國境內消費者更容易接觸，繼而深入認識並及時選購。

作為歐洲的零售消費重鎮，英國可以是台灣水果拓銷全歐洲的重要跳板。Kris透露，Cherrain Global規劃未來配合台灣一年四季和最佳採收期，全年不停歇向英國引介台灣各種當季水果，包括芒果、荔枝、文旦、鳳梨、芭樂、火龍果、蓮霧、棗子、百香果、香蕉、哈密瓜。

Kris強調，靈活隨產季變換、全年無休供應多元產品，這除了有助確保消費者選購的水果皆處於最新鮮美味的狀態，也有助讓台灣水果反覆深植於英國消費者腦海，確立台灣水果品項豐富、一年四季皆有驚喜，且能穩定供應的形象，促使消費者形成期待心理與選購習慣。

Kris指出，Cherrain Global期待此次進口台灣水果至英國不僅是一次性的成功，更是開啟長期的外銷歐洲之路，讓台灣水果從「盛產」邁向「盛銷」。