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統一超市量販「市場分眾」策略 擴大客群

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

統一超市量販版圖形成四品牌布局，與全聯近兩年通路整併動作相比，兩大零售集團雖同樣啟動新品牌工程，但背後經營思維卻明顯分歧。統一（1216）採取的是「市場分眾」策略，透過不同品牌對應不同消費需求，讓各品牌扮演不同角色；全聯則更偏向「通路深化」策略，依靠高密度展店、會員生態及既有供應鏈優勢，持續鞏固核心市場。

統一旗下四大品牌定位，萬家福承接大型量販業態，主打家庭一次購足需求；樂家康聚焦社區型超市，強化日常補貨場景；Mia C’bon則鎖定高端進口商品與中高消費族群；今年4月入股的LOPIA，則補強日系生鮮、熟食與特色商品市場。市場人士分析，統一近年策略明顯朝「品牌艦隊」方向發展，希望透過多品牌布局擴大不同客層覆蓋率。

全聯命名策略則明顯走向品牌集中化。全聯去年7月正式將併購的大潤發量販體系更名為「大全聯」，目前形成雙品牌架構。其中，全聯超市全台門市已超過1,200家，持續深耕社區型通路；大全聯則承接量販市場布局，維持大型賣場經營模式。

全聯 LOPIA 大全聯

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