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統一集團四品牌艦隊 成軍

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
康達盛通旗下經營的量販店7月1日起更名為「萬家福 （PROSPERiTY PLAZA）」。統一集團／提供
康達盛通旗下經營的量販店7月1日起更名為「萬家福 （PROSPERiTY PLAZA）」。統一集團／提供

統一集團超市量販版圖邁入新階段。康達盛通旗下量販店與超市體系更名為「萬家福」及「樂家康」，加上既有Mia C’bon及今年4月新入股的日系超市LOPIA，統一（1216）在超市量販市場形成「四品牌艦隊」，藉由不同品牌切入量販、高端超市、生鮮及社區型通路等多元消費場景。

為替雙新品牌打響第一戰，康達盛通同步祭出「20億元感謝回饋」，作為品牌重塑後首波市場起手式。

康達盛通表示，62家「萬家福（PROSPERiTY PLAZA）」量販店、221家「樂家康（Uni-PROSPERiTY）」超市，昨（1）日起招牌及店內企業識別將陸續更新，預計明年第1季全面完成。官方網站、會員APP、線上商城及家速配APP同步完成切換。

根據公司說明，此次全新品牌設計以「家」作為核心意象，代表帶給消費者溫暖與日常所需；企業識別中央則以英文字母「P」作為設計元素，呼應英文名稱「PROSPERiTY」，象徵與消費者共同成長與繁榮發展。整體視覺採藍色展現健康形象，搭配橘紅色傳遞溫暖與活力。

此次雙品牌同步推出「20億元超級感謝回饋」活動，被視為統一在品牌重塑後首波大型市場操作。在家樂福品牌退出台灣市場後，統一透過大規模促銷活動，不僅希望快速提升消費者對新品牌辨識度，也有助於穩定既有會員消費習慣，降低品牌切換初期可能帶來的消費流失。

統一集團 統一 康達

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