統一集團四品牌艦隊 成軍

證交所董事長林修銘表示，台股交易時間相對較短，目前評估最理想的方案是維持「一盤到底」，並延長一或一個半小時，或是和日股收盤時間下午三時卅分一致（台灣時間二時卅分），但前提仍是券商ＩＴ系統能否有足夠的韌性配合執行，當前券商資訊系統穩定比起延長交易時間更重要。

2026-07-02 00:05