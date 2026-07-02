Uber 推免費機車載客 違法

Uber挑戰法令禁止媒合機車載客業務（Uber Motor），昨（1）日宣布在北投啟動為期一個月的「北投短程文化體驗」，以限定期間、限定範圍方式，提供「免費機車短程移動體驗選項」。交通部政務次長陳彥伯明確表示此舉違法，不允許機車違法從事商業載客的活動，支持台北市政府依《公路法》予以處罰。

事實上，Uber去年下半年已悄悄在北投試行Uber機車載人業務，但交通部至今嚴禁媒合機車載客服務，甚至強調祭出高達2,500萬元的重罰，Uber昨日仍以免費服務方式在灰色地帶遊走。除了面臨重罰，仍有面臨肇事時責任歸屬問題，以及保險拒絕理賠的風險。

陳彥伯表示，現行《公路法》並沒有開放機車作為營運載客的工具，Uber的營運方式違法，政府不允許機車違法從事商業載客的活動，即使強調是「體驗」，但政府認定是以營運樣態，而非收費與否，這項活動本質上仍然是商業營運的特性。台北市政府要以《公路法》予以處罰，交通部也支持。交通部官員也指出，雖然業者主打免費，但其實是補貼車資，不能算免費。

台北市交通局表示，此舉違反公路法，依規定，違規駕駛最高可處20萬元罰鍰，並得吊銷牌照及駕照，平台業者最高可處2,500萬元罰鍰。