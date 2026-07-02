快訊

世足賽／凱恩梅開二度拯救英格蘭 逆轉民主剛果闖16強

聽新聞
0:00 / 0:00

Uber 推免費機車載客 違法

經濟日報／ 記者彭慧明余弦妙邱琮皓／台北報導

Uber挑戰法令禁止媒合機車載客業務（Uber Motor），昨（1）日宣布在北投啟動為期一個月的「北投短程文化體驗」，以限定期間、限定範圍方式，提供「免費機車短程移動體驗選項」。交通部政務次長陳彥伯明確表示此舉違法，不允許機車違法從事商業載客的活動，支持台北市政府依《公路法》予以處罰。

事實上，Uber去年下半年已悄悄在北投試行Uber機車載人業務，但交通部至今嚴禁媒合機車載客服務，甚至強調祭出高達2,500萬元的重罰，Uber昨日仍以免費服務方式在灰色地帶遊走。除了面臨重罰，仍有面臨肇事時責任歸屬問題，以及保險拒絕理賠的風險。

陳彥伯表示，現行《公路法》並沒有開放機車作為營運載客的工具，Uber的營運方式違法，政府不允許機車違法從事商業載客的活動，即使強調是「體驗」，但政府認定是以營運樣態，而非收費與否，這項活動本質上仍然是商業營運的特性。台北市政府要以《公路法》予以處罰，交通部也支持。交通部官員也指出，雖然業者主打免費，但其實是補貼車資，不能算免費。

台北市交通局表示，此舉違反公路法，依規定，違規駕駛最高可處20萬元罰鍰，並得吊銷牌照及駕照，平台業者最高可處2,500萬元罰鍰。

Uber 機車 北投

延伸閱讀

Uber北投試辦機車載客 交通部：用「文化體驗」包裝仍違法

痛批Uber強推機車載客挑釁台灣法律 工會高喊即刻停辦、研擬撤銷驅逐

Uber 闖關法令限制 在北投試行一個月機車載人免費服務

機車載客選項出現！公運處批Uber踏出違法第一步 將要求說明

相關新聞

國泰爭議 彭金隆：監理沒擺爛 治理失靈

國泰世華銀行前董事長郭明鑑兼職風波引發利害關係人交易爭議，面對朝野立委抨擊金管會監督不力，金管會主委彭金隆說，「監理沒擺爛、（國泰）治理的確失靈」。至於國泰金延攬金管會卸任官員擔任獨立董事是否影響金管會的監理力道，彭金隆表示已告誡金管會同仁，「只有監理官，沒有老長官」。

國泰金控啟動3大改革

針對國泰世華銀前董事長郭明鑑兼任世芯—KY獨立董事的內控失靈及後續衝突，國泰金控總經理李長庚昨率國泰人壽、國泰世華銀、產險、證券及投信子公司高層鞠躬道歉，表示國泰金將展開三大改革。

台股交易 2方向延長時間

證交所董事長林修銘表示，台股交易時間相對較短，目前評估最理想的方案是維持「一盤到底」，並延長一或一個半小時，或是和日股收盤時間下午三時卅分一致（台灣時間二時卅分），但前提仍是券商ＩＴ系統能否有足夠的韌性配合執行，當前券商資訊系統穩定比起延長交易時間更重要。

陸製太陽能逆變器銷美恐遭禁 旭隼、全漢成迎千億轉單大贏家

路透報導，川普政府正在起草一項禁令，擬禁止外國、尤其大陸製太陽能逆變器（Inverter）進口，最快今年底前公布，以避免北京當局可能透過逆變器擾亂美國電力供應。

優必選打造「機器人情人」賣爆 廣宇、和椿跟著吃香喝辣

大陸機器人大廠優必選推出全球首款全尺寸超仿生人形機器人「U1」系列，售價人民幣11.98萬元起（約新台幣56萬元），可打造男款或女款，並有超過50款容貌與高矮身高可選，甚至複製明星臉蛋，主打「主動關懷用戶」，首波銷量人氣爆棚，已達去該公司去年總出貨量逾十倍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。