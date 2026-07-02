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6月車市銷售49,319台 今年新高

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

車市買氣回升，6月車市銷售49,319台，年增21%，創下今年以來的單月新高。龍頭車廠和泰車（2207）總經理蘇純興昨（1）日表示，美製車關稅遲遲未定，造成上半年買氣受到影響，年初預估全年車市規模將落在44萬台，和泰車下修全年車市預估為43萬台，但和泰車全年銷售目標不會調整。

6月進入車市傳統銷售旺季，受惠於台灣 AI 產業鏈蓬勃發展帶動的換購需求，TESLA大量交車，加上各品牌擴大促銷方案刺激市場下，推升單月總市場登錄台數達41,361台，年增21%，並創下今年以來的單月新高。其中，受到美製車關稅未定案影響最大的豪華車當月領牌11,822台，佔比28.6% ，年增41%，主要也是TELSA挹注。累計上半年總市場登錄台數為202,278台，年增2%，豪華車累計領牌49,319台，占比24.4% ，仍較去年減少2%。

去年全年汽車市場規模為41.4萬台，今年上半年與去年同期相當，但6月買氣明顯回溫，今年下半年可望優於去年，整體仍比去年同期成長，和泰車預估全年43萬台，亦即今年下半年將較去年同期增約1.6萬台。除了全年車市預估下修之下，和泰車預期7月車市42,000台，比去年增加18%。

和泰車昨日發表旗下HILUX越野休旅車款大改款，年販目標1,500台，還沒上市接單即已達到400台，預期年度配額將快速完售，和泰車將持續向原廠爭取更多配額，有利於和泰車的全年銷售。

和泰車指出，展望7月，隨著各大品牌夏季促銷進入最後衝刺階段，加上股市熱絡釋放換購動能，預估 7 月總市場可望達到 42,000 台，比去年同期增加18%。

車市 和泰車 關稅

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