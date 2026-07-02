15項產品受問題油品影響 可退貨

針對中聯油脂自主檢驗之「大豆沙拉油」檢出致癌物苯駢芘（BaP）超標，衛福部食藥署昨（1）日指出，相關產品主要流向泰山（1218）、福壽及福懋三家業者，總量約1,300公噸。食藥署已要求業者全面啟動下架回收，並公布15項受影響產品，呼籲民眾若持有相關產品，應立即停止食用並辦理退貨。

食藥署表示，中聯所生產之「大豆沙拉油」約1,300公噸於自主檢驗時，檢出苯駢芘8.1μg/kg，未符合我國「食品中污染物質及毒素衛生標準」。中聯生產該批大豆沙拉油為供應泰山、福壽及福懋使用。

食藥署昨日會同臺中市食品藥物安全處至中聯、福懋及福壽查核，經查案內檢出苯駢芘超標之大豆沙拉油產品，實際分別於4月8日、9日及10日出貨予福懋約588公噸、福壽約421公噸及泰山約291公噸，總計約1,300公噸；該三家業者經接獲中聯通知後，均已啟動下架回收機制，衛生機關將持續督導追蹤案內產品下架回收情形，並請中聯檢討產品製程。

食藥署呼籲，民眾如持有業者公布受影響產品，請暫停食用，並依業者公布辦理退貨。

面對上游大豆沙拉油原料檢出苯駢芘不符法規標準事件，泰山、福壽及福懋油三大業者已同步啟動食品安全應變機制，從原料追溯、批次盤點到市場下架全面展開。