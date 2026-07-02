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中聯油脂供應沙拉油原料驗出致癌物 問題油品波及老牌食品廠

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
多家油脂相關業者近日接獲上游代製廠中聯油脂通知，其供應之大豆沙拉油原料檢出致癌物「苯駢芘（BaP）」含量不符我國法規標準。聯合報系資料照
多家油脂相關業者近日接獲上游代製廠中聯油脂通知，其供應之大豆沙拉油原料檢出致癌物「苯駢芘（BaP）」含量不符我國法規標準。聯合報系資料照

國內油品食安疑慮持續延燒，泰山（1218）、福懋油及福壽等老牌食品廠相繼受波及。多家油脂相關業者近日接獲上游代製廠中聯油脂通知，其供應之大豆沙拉油原料檢出致癌物「苯駢芘（BaP）」含量不符我國法規標準，相關食安風險除衝擊品牌端，也進一步牽動下游民生與餐飲通路，後續動態備受社會關注。

此次事件核心指向國內油品代製廠中聯油脂。該公司成立於1995年，由福壽、福懋油及泰山等油脂業者共同出資設立，長期扮演上游原料供應與代製的重要節點。

此次涉案原料為大豆沙拉油，經第三方檢驗結果顯示苯駢芘含量未符合現行法規標準，進而波及下游多款食用油產品。

對於事件原因，業者指出，此次為上游供應商的單一事件，相關產品採代工生產模式，由中聯油脂負責製造。於接獲異常檢出結果後，已立即啟動預防性下架及後續處置作業，以控管市場流通風險。

受影響範圍主要集中於大豆沙拉油、調合油及耐炸油等品項，產品應用橫跨家庭烹調與餐飲業營業用油市場。

由於該類油品屬基礎民生消費品，使用頻率高、流通通路廣，使得此次事件恐進一步擴散至家庭與餐飲供應鏈。

福壽本次受影響產品包含沙拉油、香油等六個批號產品，已同步啟動下架回收機制，相關產品主要流向企業客戶，並未進入連鎖量販店、超市、超商及電商等零售通路體系。

泰山則表示，本次盤點可能受影響產品包括耐炸油、沙拉油及調合油等共九項產品，均為民生消費用油，並無涉及再製加工食品。公司已針對相關批次啟動預防性下架，並擴大檢視其他非同批次產品，待完成安全確認後再行恢復上市。

福懋油表示，自接獲代製廠中聯油脂回收通報，指其供應之部分沙拉油產品苯駢芘含量未符法規標準後，公司已即刻停止該批次相關成品出貨，並展開產品流向盤查作業。

從產業結構觀察，國內食用油市場長期呈現集中採購與代工整合並行的模式，上游原料供應與代製體系高度連動。

食藥署／提供
食藥署／提供

食安 泰山 福壽

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