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品牌力勝景氣！漢宇建設精品建築成功定錨北台中豪宅市場

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
單元12指標豪宅案「漢宇雲森」已接近完銷，預計第4季交屋。業者／提供
單元12指標豪宅案「漢宇雲森」已接近完銷，預計第4季交屋。業者／提供

在當前全球經濟盤整與國內房市信用管制的雙重考驗下，中台灣高淨值客群的置產思維出現結構性轉變——資金不再盲目追高，而是轉向兼具「資產防禦力」與「生活質感」的核心標的，市場「向品質與品牌靠攏」的避險趨勢愈發明顯。

長期深耕北屯的漢宇建設，便憑藉精準的選地眼光與「大基地低建蔽率」的規劃堅持，成功定錨北臺中「精品建築」的品牌地位，不僅建立品牌辨識度，也持續獲得高資產族群與科技新貴青睞。

漢宇建設總經理葉昱徵指出，高資產客戶購屋已不只是比較價格，而是更重視建商是否具備長期維護資產價值的能力。漢宇始終堅持從規劃設計、施工品質到社區經營的全面精進，將看不見的細節做到位，以超越客戶期待的產品力，累積市場口碑與品牌信任。

這樣的品牌理念，充分展現在北屯單元12指標豪宅案「漢宇雲森SKYPARK ONE」。該案基地正對南興公園萬坪綠地，在1,870坪基地上僅規劃獨棟超高層住宅，保留千餘坪土地作為半島花園。

並打造薄水池地景與獨立玻璃茶屋等全齡化公設，以跳島式宜居陽台的設計，體現高綠覆垂直森林美學。全案已接近完銷，預計今年第4季交屋。

面對近年營建成本大幅攀升，葉昱徵在「漢宇雲森」近期舉辦的住戶交屋說明會上，公開漢宇建設主動投入約6,200萬元自主升級建材，包括外牆全面改採乾掛石材並導入德國fischer背擴孔工法，提升耐震與耐久性；室內增設德國Damtec隔音墊，強化居住靜謐品質。

另外，淨水系統升級導入Grunbeck軟水設備與BWT臭氧UV雙效殺菌系統，住宅玻璃規格也同步提升，從結構安全、健康到居住體驗全面升級，獲得住戶高度肯定。

除了單元12的成屋豪宅，「漢宇雲衍」則是漢宇持續擴大北台中精品建築版圖的重要代表作。基地位於北屯機捷特區雙公園角地，距離捷運綠線北屯總站約260公尺，基地面積1,513坪，規劃37至49坪三、四房產品，並配置迎賓車道、四季溫水泳池、SPA芳療室等高端休閒設施，鎖定科技族群與高資產換屋客。

根據最新實價登錄資料，「漢宇雲衍」平均成交單價已站上每坪60.58萬元，據了解，不少買方更將該案與13期、14期新案相互比較。在整體房市回歸自住需求的環境下，該案目前仍維持每周平均約2戶成交，反映品牌力已成為支撐產品價值的重要關鍵。

漢宇建設也將品牌經營延伸至交屋後的生活服務。位於單元12的「漢宇見築館」，成立四年來持續舉辦「大師講堂」及「四知講堂」，邀請國際建築團隊MVRDV、國際景觀大師吳書原、名廚江振誠等各界頂尖大師跨界交流；更攜手DIOR、Land Rover、BMW等國際頂級精品，舉辦VIP鑑賞、音樂會及生活策展活動，將建築、美學、人文與社區經營結合，打造具有文化厚度的居住體驗。

展望品牌願景時，葉昱徵說，漢宇建設將持續以精品化、精緻化作為品牌發展核心，除了深耕北屯機捷特區，也同步布局水湳經貿園區及13期重劃區，延續ESG永續建築理念，持續打造兼具建築品質、生活美學與資產價值的城市代表作品，逐步擴大北台中的精品建築版圖。

漢宇建設不惜大手筆為「漢宇雲森」主動升級建材。業者／提供
漢宇建設不惜大手筆為「漢宇雲森」主動升級建材。業者／提供

漢宇建設總經理葉昱徵表示，漢宇將持續以精品化、精緻化作為品牌發展核心。記者宋健生／攝影
漢宇建設總經理葉昱徵表示，漢宇將持續以精品化、精緻化作為品牌發展核心。記者宋健生／攝影

豪宅 臺中

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