川普擬禁止陸製變流器進口 亞力迎千億轉單商機

美國川普政府正擬限制中國大陸製太陽能逆變器（PV Inverter，台稱變流器）進口，全球供應鏈可望重組，台灣重電廠亞力（1514）可望成為主要受惠者。

業界估，美國每年PV Inverter市場規模逾新台幣千億元，台灣重電廠中唯一具備逆變器大量生產製造能力的亞力，可望迎來新一波大轉單商機。

據外媒報導，美國聯邦通信委員會（FCC）正研擬限制中國製逆變器進口。由於逆變器是太陽能發電及儲能系統的核心設備，不僅負責直流、交流電轉換，也涉及電網控制與通訊功能，美方擔憂恐成為電網資安漏洞，因此擬降低對中國供應鏈的依賴。

亞力表示，過去全球逆變器市場長期由中國大陸廠商主導，該公司原本外銷比重相對有限；若美國限制中國產品進口，無論接單或拓展美國市場，都將迎來重大契機。

亞力指出，逆變器約占太陽能電廠建置成本一成，以一座投資1億元的案場為例，逆變器需求金額約1,000萬元。隨全球太陽能及儲能建置持續成長，市場需求同步擴大，公司除供應國內市場外，產品亦外銷越南、菲律賓，早期更曾銷往義大利，累積海外實績。

亞力認為，美國市場的關鍵在於技術而非價格。由於各州電力系統規格不同，同一款逆變器須開發多種版本，美國本土大型製造商又陸續退出市場，一旦中國供應受限，具備自主研發及客製化能力的廠商將最具競爭力。

亞力表示，公司是國內少數擁有完整電力電子研發團隊的重電廠，自1979年投入通訊電源領域，2011年開始量產太陽能逆變器，已建立完整自主研發能力。若美國客戶要求產品由歐規快速轉換為美規，公司可自行完成設計修改及相關認證，迅速回應市場需求。

業界估計，美國每年新增太陽能裝置容量達40GW至50GW，PV Inverter市場規模逾35億美元。隨美國重組供應鏈，擁有自主技術、完整產品線及快速客製化能力的亞力，可望站上這波太陽能逆變器轉單潮第一線，為營運增添新的成長動能。