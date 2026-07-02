連鎖效應／兩岸連鎖業 三點大不同

日前中國連鎖百強統計發布，與台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）4月間發布的連鎖調查有顯著的不同，前者僅針對商品零售業，而後者調查對象是混業的，共包含四大業類，即：綜合零售類、一般零售類、餐飲服務類和生活服務類。

中國連鎖經營協會（CCFA）彭建真會長指出，台灣連鎖調查更趨近於其特許經營TOP300統計。

據台灣連鎖店調查的統計結果，2025年台灣連鎖加盟品牌總數為2,876家，較上年度減少0.4%；總店數則為114,576店，較前一年減少4,376店，年減3.7%。最重要的變化是直營店數為59,926店，較前一年成長4.9%；而加盟店數54,650店，較前一年減少11.6%。直營店占比提升至52.3%，自2017年以來首度超車加盟店數。

打開大陸連鎖百強的榜單，連續三年均由Walmart（中國）蟬聯榜首，其營收為人民幣1958.62億元，店數342店，營收和店數均同比增長，百強中經營和Walmart一樣雙數增長的共有33家企業，比之去年略減一家。

針對兩岸連鎖業的統計調查，提供三個觀點，供業界思考：

一、整體宏觀與專業分析視角不同：台灣的調查更多融入了行政院主計總處相關GDP、零售業和餐飲業的統計資料，呈現出宏觀的數據分析；但大陸連鎖百強統計，卻不斷收窄口徑，以商品零售業作為主要的調查對象。整體連鎖百強企業營收總值為人民幣2.07兆元，較去年下降2.7%，主因是統計範圍收窄，將居家裝潢業分到服務業統計中，營收直接少了千億。

二、直營和加盟店數消長非重點：台灣的連鎖店統計，歷年都關注直營和加盟店數的統計，加上混業統計，此一觀點更接近CCFA每年7月底發布的商業特許300強。

根據2024年特許經營TOP300統計涵蓋了餐飲業、零售業和生活服務業三大行業，共計25個細分業態，包括餐飲業101家，占比33.67%；零售業120家，占40%；生活服務業79家，占26.33%，門店總數為83萬店，相對台灣連鎖總店數為11.45萬店，但台灣的統計包含純直營連鎖，在大陸特許統計當中則不包含未開放加盟者。

三、連鎖發展品牌規模進階是關鍵：24年商業特許經營TOP300統計萬店規模家數比上一年度成長一倍，從九家提升到18家。以台灣市場而言，欲達到規模經濟，也必須具備百店規模，同時不乏千店業者，但據發布資料中，未見分析所調查二千多個品牌進階百店或千店之里程碑，此為可借鑑處，以茲建立品牌體質衡量標準。

值得一提的是，大陸百強統計中零食專賣店出現新業態輾壓舊業態的趨勢，鳴鳴很忙（零食很忙、趙一鳴品牌）、萬辰（好想來品牌）兩公司的新型零食折扣店，已晉升至第三、四名，但傳統的滷味、零食專賣店，如絕味和良品舖子，則退居76、77名，利潤均出現1.91億和1.48億的負值，不創新就落伍，足堪殷鑑。