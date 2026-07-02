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ESG最前線／職安修法上路 AI 打造防護網

經濟日報／ 吳育宏（威煦軟體開發公司總經理）

《職業安全衛生法》修正案於7月1日正式上路，這次修法對企業而言，核心挑戰不只是新增的條文，更是管理思維的全面轉變。從職場霸凌防治、承攬管理到風險管理，企業面對的是更密集的制度建立與繁重的紀錄保存責任。對許多人資與職安衛主管而言，變革真正增加的並非技術難度，而是龐雜的管理複雜度。幸好，近年生成式AI的快速發展，正好為這場管理陣痛期提供了及時的數位解方。

在實務應用中，科技的第一個強項在於精準縮短「法規研究與差異比對」的時間。過去職安衛人員面對動輒數萬字的修法文本與細則，往往需要花費數天才能理出頭緒。現在，只要將法規條文與企業產業背景輸入給主流的免費大語言模型，AI便能快速梳理出關聯度最高的修法重點，甚至直接點出企業可能面臨的適法風險，大幅縮短前期的資訊蒐集與摸索時間。

當掌握修法方向後，緊接著是「制度文件與SOP撰寫」的翻新。新法強化了防範不法侵害、承攬商管理等機制，企業必須檢視並修訂內部的管理辦法或作業規範。這時，AI能依據特定需求快速產出管理辦法的草擬初稿、交叉檢查內容邏輯。它甚至能發揮語言轉換專長，將艱澀冷僻的法規官話，轉譯成現場第一線作業人員易懂的親民指引，提升制度落實的效率。

第三個能讓AI大顯身手的領域，是「教育訓練教材製作」。無論是新法宣導、承攬商訓練，或是年度常態性安全衛生課程，AI都能在短時間內根據不同受眾，設計出吸睛的課程大綱、極具帶入感的職災案例討論、課後測驗與簡報結構。管理團隊只需在架構中灌注實際現場經驗，就能高效完成兼具專業與互動性的教學準備。

除了文書與教學，AI更具備數據天賦，能「提升風險辨識與事故分析」的效率。企業往往累積了多年的稽核紀錄、職災案例或未遂事件報告。

如今透過AI的文本歸納與分類能力，能快速從海量紀錄中找出重複發生的根本原因，並提供預防性的改善建議，協助管理者看見過去人工難以察覺的管理盲點，讓工安預防更具系統性。

最後，AI能有效分擔「日常管理與溝通」等行政庶務。從日常巡檢的改善通知書、會議紀錄整理、提報給高階主管的ESG簡報，到稽核回覆的文字潤飾，這些看似零碎卻占據大半時間的文書工作，AI都能在幾秒內優化。這能將職安衛人員從辦公桌前解放出來，將更多專業精力重新投入到第一線的現場巡檢與風險預防上。

不過，企業必須謹記AI提供的是「輔助」而非「答案」。任何涉及法規適用性、核心風險評估與重大管理決策，仍應由具備專業知識的職安衛主管審查把關。

建立起「AI協助產出、專業人員負責把關」的協作模式，才是兼顧效率與品質的正確心態。新法上路代表企業責任的提升，而AI的出現則賦予了管理底氣；善用科技，是讓專業發揮出更大的價值，協助企業在合規、效率與永續安全之間，找到最完美的平衡點。

修法 職場霸凌 人資

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