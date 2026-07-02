創新平台／讓塑膠農膜分解 大突破

草莓園、鳳梨田常見的塑膠農膜為農業生產的重要資材，但台灣每年約五萬噸用量卻造成環境壓力。傳統聚乙烯（PE）農膜廢棄後易衍生汙染問題，聚己二酸對苯二甲酸丁二醇酯（PBAT）等生物可分解塑膠則因價格高、分解條件嚴苛，使用意願低。工研院以寡醣為基材，開發「常溫土壤可控分解膜材」，為永續農業提供新解方。

生物分解材料需在特定條件下才能完全分解，農民須委外處理、增加成本；若直接埋入常溫土壤，分解速度緩慢，甚至隔年仍有殘留。

「若無法在田間直接解決問題，再好的材料都沒有意義」，工研院材料與化工研究所經理張勝隆表示，新型膜材直指兩大關鍵：讓農膜可於常溫環境中分解，且分解時間能對應作物生長周期。

一開始，團隊嘗試開發新材料，很快發現既有材料具備基本性能，真正的挑戰在於「材料分解速度與實際環境條件之間的落差」，因此轉為讓既有材料在常溫下更快被微生物分解，並能維持使用周期。

團隊從微生物行為出發，發現醣類有助於微生物生長，進而在PBAT基材中導入低成本小分子多醣，並透過化學改質調整親疏水性，以控制水解速度，使農膜能在約四個月內崩解逾九成，並在10個月後轉換為水與二氧化碳，大幅降低40%碳排。

值得注意的是，團隊刻意避開國外常見「添加咖啡渣或稻殼」路線。張勝隆坦言，這類方法雖能提升分解速度，但會導致材料強度下降、鋪膜時容易破裂，因此選擇回歸材料本質，兼顧加工性與穩定性，讓技術具備量產條件。

但市場導入仍是一大關卡。生物分解農膜成本約為傳統PE的1.5倍，加上農民對新材料接受度低，使推廣初期面臨挑戰。工研院與喬福材料科技合作，將成果放大至工業製程，並強調總成本概念，將回收與處理費用納入評估後，生物分解農膜反而具競爭力，並鎖定青農族群，逐步建立市場信任。

目前該技術已在嘉義、雲林、桃園等地小量導入，應用於草莓、番茄、哈密瓜、西瓜等作物，後續規劃拓展至水果套袋、香菇袋等包材。隨著應用擴展，工研院攜手產業從材料到量產逐步突破，讓大地永續不息。