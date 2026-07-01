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MaiCoin門市迎7周年服務逾3.2萬 指定任務最高抽等值新台幣7,777元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
MaiCoin門市歡慶七周年，即日起至7月31日推出「滿七送七」回饋活動，符合資格的用戶可參加抽獎，並有機會獲得等值新台幣7,777元USDT及MaiCoin限定來店禮。圖／MaiCoin提供
MaiCoin門市歡慶七周年，即日起至7月31日推出「滿七送七」回饋活動，符合資格的用戶可參加抽獎，並有機會獲得等值新台幣7,777元USDT及MaiCoin限定來店禮。圖／MaiCoin提供

MaiCoin集團長期投入數位資產普及化與合規發展，目前為台灣唯一提供實體服務之合規VASP業者；位於台北市八德商圈的MaiCoin門市今年邁入七周年，累計服務超過3.2萬人，協助超過7,700名用戶開戶，成為民眾接觸數位資產的重要入口。而為了感謝用戶長期支持，MaiCoin門市也推出回饋活動，用戶完成指定任務可獲得限定紀念禮，交易達門檻者還有機會抽中最高等值新台幣7,777元之USDT。

MaiCoin門市自2019年設立以來，持續提供數位資產開戶協助、平台功能諮詢、產品服務說明及市場教育推廣等服務，希望透過面對面的交流方式，降低民眾接觸數位資產的門檻，至今已協助超過7,700名用戶開戶，累積來訪人數突破3.2萬人。除了提供日常服務外，MaiCoin門市也積極推動虛擬資產教育與產業知識普及，七年來累計舉辦超過280場講座與交流活動，內容涵蓋數位資產基礎知識、市場及科技趨勢，以及稅務申報、資產傳承等議題。

COVID-19疫情後推出的MaiCoin講堂系列，更以深入淺出的方式向大眾分享區塊鏈與數位資產相關知識，協助民眾建立正確認知，推動數位資產逐步普及在日常生活中。同時，MaiCoin門市也肩負用戶保護與反詐宣導之角色。除不定期舉辦反詐講座，協助民眾辨識常見詐騙手法外，也提供實體諮詢管道，讓用戶在遇到帳戶異常、交易疑問或疑似詐騙情況時，能夠即時獲得協助與建議，進一步提升用戶資產安全與使用信心。

MaiCoin集團創辦人暨董事長劉世偉表示：「MaiCoin設立實體門市的初衷，就是希望讓更多民眾能夠以更安心、更容易理解的方式接觸數位資產，並透過面對面的互動與服務，建立對數位資產的信任。未來，我們也會在既有服務的基礎之上，持續強化服務品質、法遵治理及用戶保護機制，陪伴更多用戶安心參與數位經濟發展。」

為感謝用戶多年來的支持，MaiCoin門市推出「滿七送七」七周年回饋活動。活動期間內，用戶只要出示近3個月內於MaiCoin數位資產買賣平台或MaiCoin｜MAX數位資產交易所，單筆交易達等值新台幣7,777元以上的成功紀錄，即可參加抽獎，有機會將等值新台幣7,777元USDT大獎帶回家，完成活動任務還可獲得以比特幣為設計概念打造的MaiCoin限定來店禮；活動至7月31日止，歡迎用戶把握機會，共同歡慶MaiCoin門市七周年。

此外，MaiCoin門市也於7月1日同步重新開賣CoolWallet系列冷錢包，提供Cool Wallet Pro與Cool Wallet Go等產品，其中Cool Wallet Go主打「免手抄助記詞、免充電、手機感應即用」，降低冷錢包使用門檻，滿足不同用戶的數位資產保管需求。MaiCoin門市為歡慶Cool Wallet系列回歸，也同步推出限量優惠活動，凡於9月30日前購買Cool Wallet Go或Cool Wallet Pro，即可享優惠價格，限量100組，售完為止。

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