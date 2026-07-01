協易機械啟動首次私募案 募資5.35億加速布局AI、航太與新能源等領域

全球中大型伺服沖床製造商協易機（4533）1日晚發布重大訊息，董事會決議通過2026年私募普通股定價及應募人名單。本次私募股數為2,000萬股，實際私募價格定為每股26.75元，預計募集約5.35億元資金，加速布局AI、航太與新能源等領域。

協易機械宣布，將由台企再造壹基金（TRF）參與投資，並攜手台企再造管理顧問公司（TCG）展開策略合作。此舉不僅是協易機械成立以來首次啟動私募財務工具，更是公司加速邁向高端應用、綠色能源轉型的關鍵里程碑。

台企再造壹基金（TRF）與台企再造管理顧問公司（TCG）長期深耕台灣企業轉型發展，聚焦AI應用、組織再造及永續發展等核心議題，並透過「資金挹注＋策略賦能」雙軌模式，協助企業提升經營管理能力與產業競爭力。

此次合作除提供資金支持外，亦將導入企業轉型及管理優化等專業資源，協助協易機械強化營運體質、深化高階應用市場布局，並持續提升全球競爭力。

協易機械董事長郭雅慧表示，近年全球製造業面臨地緣政治情勢、供應鏈移轉與淨零碳排等多重考驗，公司未來營運方針，已明確將策略核心由傳統汽車及家電製造，進一步深化布局至AI伺服器、航太與新能源等三大新興高階應用領域。

此次引進TRF及TCG團隊，不僅有助於充實營運資本，更將結合企業轉型、AI應用及永續管理等專業資源，為公司長期發展注入新動能。

協易機械表示，本次私募應募對象是以「對公司未來營運具實質助益」為首要考量，並引進兼具產業資源與企業轉型經驗之策略夥伴。相較於公開募集，私募普通股依法自交付日起三年內不得自由轉讓。

此項機制有助於公司與策略夥伴建立長期穩定的共榮關係，並提升公司籌資彈性，同時兼顧既有股東權益。在定價方面，本次私募價格係依6月11日股東常會決議的定價原則辦理。

協易機械董事會以6月22日為定價日，依規定計算定價日前各基準價格後，訂定參考價格為每股31.47元，實際發行價格為每股26.75元，符合相關法令規定及股東會授權範圍，展現公司攜手策略夥伴共同布局未來發展的決心。