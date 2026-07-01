央行微鬆綁買氣 六都5、6月連兩個月交易量月增

央行3月中下旬理監事會議對第二套房貸成數微鬆綁，隨後就見到房市買氣緩步回流，六都公布的建物買賣移轉棟數已連2個月出現月增表現，顯示短期交易有落底回溫跡象，六都公布的6月建物移轉棟數1.83萬棟，年增1%，且月增11%，已經有4個都會區6月移轉都出現月增跡象。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年農曆年後買氣的確在3月下旬央行理監事會議後出現回流，短期買氣小高峰出現在5月，雖然6月央行理監事會議並未進一步鬆綁，但在股市大漲、財富效益加持下，成屋買氣維持相對穩定，只是短期內自用當道格局不變，房市仍維持盤整走勢。

統計顯示，六都6月份的建物買賣移轉棟數1.83萬棟，月增11%且年增1%，反映過去仲介交易4、5月都出現回溫市況。

6月各都會區表現部分，台北市6月建物買賣移轉棟數2,001棟，月增4%但年減2%，受惠股市對於資產族群帶來的財富效應，部分資金外流帶動中高價市場交易增加，另外新北市6月建物買賣移轉棟數4,724棟，月增幅度高達20%，且年增12%，交易移轉棟數以三重區、三芝區及新店區增加較多，較前月分別增加165棟、149棟及117棟，主要有新成屋大批移轉及中古屋移轉增加所致。

桃園市6月建物買賣移轉棟數3,688棟，月增高達35%且年增1%，曾敬德研判，應是新成屋大量交屋帶動，台中市3,117棟，和上月與去年同期大致持平，高雄市則是3,041棟，月減5%但年增3%。

曾敬德表示，移轉棟數開始出現連續月增，反映在央行第七波管制的最壞狀況已經過去，第1季央行微鬆綁買氣開始回流，不過現在市場自用當道，預料後面價量波動幅度應該仍是趨於緩和，等待後續資金還是政策是否有新的變化。