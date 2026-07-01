快訊

外國人被農民「持刀逼吃芒果」！藍色小貨車雨中追人 台式熱情神展開

吃醫師開的藥出事？北市刑警走路搖晃遭攔 唾液毒品快篩陽性被送辦

聽新聞
0:00 / 0:00

央行微鬆綁買氣 六都5、6月連兩個月交易量月增

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
央行3月中下旬理監事會議對第二套房貸成數微鬆綁，隨後就見到房市買氣緩步回流，六都公布的建物買賣移轉棟數已連2個月出現月增表現，顯示短期交易有落底回溫跡象。聯合報系資料照
央行3月中下旬理監事會議對第二套房貸成數微鬆綁，隨後就見到房市買氣緩步回流，六都公布的建物買賣移轉棟數已連2個月出現月增表現，顯示短期交易有落底回溫跡象。聯合報系資料照

央行3月中下旬理監事會議對第二套房貸成數微鬆綁，隨後就見到房市買氣緩步回流，六都公布的建物買賣移轉棟數已連2個月出現月增表現，顯示短期交易有落底回溫跡象，六都公布的6月建物移轉棟數1.83萬棟，年增1%，且月增11%，已經有4個都會區6月移轉都出現月增跡象。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年農曆年後買氣的確在3月下旬央行理監事會議後出現回流，短期買氣小高峰出現在5月，雖然6月央行理監事會議並未進一步鬆綁，但在股市大漲、財富效益加持下，成屋買氣維持相對穩定，只是短期內自用當道格局不變，房市仍維持盤整走勢。

統計顯示，六都6月份的建物買賣移轉棟數1.83萬棟，月增11%且年增1%，反映過去仲介交易4、5月都出現回溫市況。

6月各都會區表現部分，台北市6月建物買賣移轉棟數2,001棟，月增4%但年減2%，受惠股市對於資產族群帶來的財富效應，部分資金外流帶動中高價市場交易增加，另外新北市6月建物買賣移轉棟數4,724棟，月增幅度高達20%，且年增12%，交易移轉棟數以三重區、三芝區及新店區增加較多，較前月分別增加165棟、149棟及117棟，主要有新成屋大批移轉及中古屋移轉增加所致。

桃園市6月建物買賣移轉棟數3,688棟，月增高達35%且年增1%，曾敬德研判，應是新成屋大量交屋帶動，台中市3,117棟，和上月與去年同期大致持平，高雄市則是3,041棟，月減5%但年增3%。

曾敬德表示，移轉棟數開始出現連續月增，反映在央行第七波管制的最壞狀況已經過去，第1季央行微鬆綁買氣開始回流，不過現在市場自用當道，預料後面價量波動幅度應該仍是趨於緩和，等待後續資金還是政策是否有新的變化。

房市 央行

延伸閱讀

六都上半年買氣跌破十萬棟年減2.8% 寫2017年以來新低

能源價格回落 歐元區6月通膨率降至2.8%

房市最緊繃點已過 台灣房屋：市場回歸三大格局

三大債市淨流入 新興債動能增溫

相關新聞

告別傳統電子代工！台積電首度稱霸全台營收王 網揭傳產現實面：薪水3萬多事情一坨誰要去

台積電以近3.8兆元營收首次稱霸全台，象徵台灣從電子代工轉型為全球AI與半導體重鎮。然而，企業獲利兩極化加劇，傳產面臨薪資低、缺工等挑戰，引發 PT 論壇熱議。

萬家福+樂家康首度登場！豪砸20億祭最強優惠 600款買1送1開搶

統一集團旗下原家樂福通路7月1日起正式完成品牌切換，全台62家量販店更名為「萬家福（PROSPERiTY PLAZA）」、221家超市改為「樂家康（Uni-PROSPERiTY）」。為迎接新品牌上路，業者同步祭出堪稱歷年最強促銷檔期，合計投入超過20億元促銷資源，透過買一送一、OPENPOINT最高20倍回饋、限時搶購及會員加碼等活動，全力搶攻暑假消費商機。

協易機械啟動首次私募案 募資5.35億加速布局 AI、航太與新能源等領域

全球中大型伺服沖床製造商協易機（4533）1日晚發布重大訊息，董事會決議通過2026年私募普通股定價及應募人名單。本次私募股數為2,000萬股，實際私募價格定為每股26.75元，預計募集約5.35億元資金，加速布局AI、航太與新能源等領域。

央行微鬆綁買氣 六都5、6月連兩個月交易量月增

央行3月中下旬理監事會議對第二套房貸成數微鬆綁，隨後就見到房市買氣緩步回流，六都公布的建物買賣移轉棟數已連2個月出現月增表現，顯示短期交易有落底回溫跡象，六都公布的6月建物移轉棟數1.83萬棟，年增1%，且月增11%，已經有4個都會區6月移轉都出現月增跡象。

鋼筋價格鬆動 豐興、威致警戒

鋼筋價格鬆動持續下探，1日出現區域鋼筋廠變盤，每公噸再降200元，並提供100元出貨獎金，實際交易價降至每公噸1.71萬元，是否衍生骨牌效應備受關注，豐興（2015）、威致（2028）等上市電爐廠警戒。

三地能源首度跨國結盟 承攬日本 Sustech 3.7MW 指標光電案

再生能源整合服務商三地能源（6946）1日宣布，正式與日本前瞻能源科技大廠Sustech（台灣子公司韶司科技）舉行簽約儀式，承攬其位於新北市八里區淡江大橋附近3.7MW的屋頂型太陽光電之建置工程（EPC）及後續維運服務（O&M），預計於2029年全數完工。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。