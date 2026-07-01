三地能源首度跨國結盟 承攬日本Sustech 3.7MW指標光電案

三地能源（ 6946）今日（1）宣布，正式與日本前瞻能源科技大廠Sustech（台灣子公司韶司科技）舉行簽約儀式，承攬其位於新北市八里區淡江大橋附近3.7MW（百萬瓦）的屋頂型太陽光電的建置工程（EPC）及後續維運服務（O&M），預計於2029年全數完工。本案不僅是三地能源首度與國外廠商展開的跨國商務合作專案，該場域採用「第一型太陽光電」架構，成為全台第一個「併網型直供」指標案場。

三地能源董事長鍾炳利表示，經營綠電是對土地的責任，也是對全球低碳供應鏈的承諾。這次與日本Sustech的商務結盟，是三地能源走向國際化、承攬跨國大型專案的關鍵起手式。這項專案不僅驗證了三地能源在申設、建置與數位維運上的核心護城河，更證明我們有能力協助國際廠商在台灣市場安全落地。未來，三地能源將持續引進國際前瞻技術，穩健驅動台灣能源產業的智動化轉型，為股東與合作夥伴共創永續長遠的實業回報。

代表出席簽約儀式的日本Sustech海外事業負責人濱田貴將，也呼應三地能源的綠能願景並表示，本案為Sustech首件運用專案融資之海外代表作，也是其在海外推動再生能源事業『開發、資金調達及營運』一體化發展之重要里程碑。Sustech非常高興能與台灣夥伴三地能源攜手，承攬高規格工程，結合FIT與 CPPA建構最適事業結構，將所生產的再生能源長期穩定供應予該綠電需求者。