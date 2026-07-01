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泓德能源推動永續共好行動專案 深化地方公益與社區共榮

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
泓德能源推動永續共好行動專案。圖／泓德能源提供
泓德能源推動永續共好行動專案。圖／泓德能源提供

國際智慧能源公司泓德能源（6873）持續將「共享善良的能量」落實於企業永續行動，2026年首次推出永續共好行動專案，聚焦台南、彰化、雲林與嘉義等案場所在縣市，支持地方組織推動具ESG與公益價值的行動方案。透過制度化補助與在地合作，泓德能源將企業資源導入環境保護、偏鄉教育、社區關懷與地方發展，讓能源本業與社會共好持續連結。

泓德能源永續共好行動專案開放具公共服務或社會公益性質的地方組織申請，包含政府機關、學校、社福機構、非營利組織、社區組織及公益法人等。補助內容涵蓋生態與生物復育、淨灘與植樹等自然環境行動、偏鄉教育與弱勢關懷等社會公益活動，以及其他具永續價值的公益專案。依專案規劃，每一縣市每年度補助總額最高新台幣100萬元，單一申請單位最高補助新台幣10萬元，並透過定期審核、分階段撥款與結案追蹤機制，確保資源投入能對應地方實際需求，累積長期影響力。

在專案推動過程中，泓德能源也將四大永續路徑納入行動規劃，從「人文關懷與健康」、「在地深耕與共融」、「資源循環與生態復育」到「賦能未來與永續經營」，對應「永續、善良、能量、共享、創新」五大核心，持續擴大永續行動範疇。以地方教育為例，泓德能源連續三年支持嘉義和順國小走讀計畫，協助偏鄉學校連結地方文化、環境教育與學習資源。同時，泓德能源也與孔雀魚普惠科技、社團法人數位人道協會、環境友善種子股份有限公司、社團法人中華民國青澀芷蘭菁英培育發展協會等夥伴合作，透過不同領域的專業與在地行動，將資源送往真正需要支持的地方。

在今年的海洋日，泓德集團響應日月光淨灘行動，號召141位同仁攜眷屬共同參與，以實際行動支持海洋保育與環境永續。星星電力作為日月光的綠電供應鏈夥伴，持續以本業支持企業淨零轉型；此次集團同仁參與淨灘，也展現泓德能源將永續精神落實於日常行動。未來，泓德能源將持續以永續共好行動專案為平台，串聯在地社區、公益夥伴與集團同仁，將企業成長動能轉化為地方與環境的長期支持。

泓德能源 永續 嘉義

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