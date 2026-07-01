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鋼筋價格鬆動 豐興、威致上市電爐廠警戒

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

鋼筋價格鬆動持續下探，1日出現區域鋼筋廠變盤，每公噸再降200元，並提供100元出貨獎金，實際交易價降至每公噸1.71萬元，是否衍生骨牌效應備受關注，豐興（2015）、威致（2028）等上市電爐廠警戒。

上市鋼廠主管說，區域鋼筋廠急著降價求售，主要反映近期市場買氣持續疲弱，交易量明顯縮減，加上梅雨及颱風季節影響工地施工進度，鋼筋出貨速度不如預期，鋼廠面臨庫存及出貨雙重壓力，因此透過降價與出貨獎金並行，希望刺激盤商提貨，提高市場成交量。

南部鋼筋大盤售價逐步下修，向每公噸1.71萬元靠攏，需求未明顯改善前，以價格換取成交量，已成為許多鋼廠不得不採取的策略，但深怕陷入削價惡性競爭的困局，可能強化市場觀望氣氛，下游客戶期待價格持續下跌，延後採購決策，短期恐使成交量更趨保守。

從供需面來看，目前國際廢鋼價格雖未出現大幅崩跌，鋼筋生產成本仍具一定支撐，但第3季本就是鋼鐵傳統淡季，短期內，鋼廠面臨考驗，未來若需求未能隨雨季結束而回溫，不排除市場仍有進一步修正空間。豐興、威致、東鋼（2006）等指標鋼廠接下來如何因應，不僅將影響國內鋼筋價格走勢，也將左右建築用鋼市場的景氣表現。

豐興 梅雨 東鋼

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