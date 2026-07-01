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三地能源首度跨國結盟 承攬日本Sustech 3.7MW指標光電案

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

再生能源整合服務商三地能源（6946）1日宣布，正式與日本前瞻能源科技大廠Sustech（台灣子公司韶司科技）舉行簽約儀式，承攬其位於新北市八里區淡江大橋附近3.7MW的屋頂型太陽光電之建置工程（EPC）及後續維運服務（O&M），預計於2029年全數完工。

本案不僅是三地能源首度與國外廠商展開的跨國商務合作專案，該場域採用「第一型太陽光電」架構，成為全台第一個「併網型直供」指標案場，寫下台灣綠能綠電發展的新里程碑。

本案設置容量約3.7MW，場域位於台灣新北市八里區淡江大橋附近具代表性屋頂型太陽光電設施。本專案作為日本Sustech進入台灣市場的首件海外專案融資代表作，對工程申設、施工品質、結構抗風強度及長期維運風險控制有著極高規格的技術盡職調查。三地能源憑藉精實的光電工程建置能力，順利通過指標性金融機構專案融資的嚴格技術審查並拿下工程承攬，實證三地能源的EPC與維運實力具備高度金融信任度，成功打入全球的脫碳化工程。

三地能源董事長鍾炳利表示，「經營綠電是對土地的責任，也是對全球低碳供應鏈的承諾。這次與日本Sustech的商務結盟，是三地能源走向國際化、承攬跨國大型專案的關鍵起手式。這項專案不僅驗證了三地能源在申設、建置與數位維運上的核心護城河，更證明我們有能力協助國際廠商在台灣市場安全落地。未來，三地能源將持續引進國際前瞻技術，穩健驅動台灣能源產業的智動化轉型」。

雙方透過本次跨國強強聯手，在台灣首度採用電業法規範最嚴格之電業級發電廠架構，成News Release 功開創出全台第一座真正落地的併網型直供案場，讓發電端生產的純淨綠電直接、高效地轉給該綠電需求者。

三地能源強調，隨著全球AI資料中心爆發、國際供應鏈對RE100綠電剛需與國內碳費開徵壓力持續攀升，大型廠房設施的脫碳轉型已是必然趨勢。此座具備高度環境韌性的「併網型直供案場」，透過三地能源的EPC專業團隊經驗進行共同督導，將成為相關產業與科技供應鏈抵禦碳焦慮的最強後盾，用嚴謹的自律架構對接國際供應鏈（RE100）的需求。

代表出席簽約儀式的日本Sustech海外事業負責人濱田貴將，亦呼應三地能源之綠能願景並表示，本案為Sustech首件運用專案融資之海外代表作，也是其在海外推動再生能源事業「開發、資金調達及營運」一體化發展之重要里程碑。Sustech非常高興能與台灣夥伴三地能源攜手，承攬高規格工程，結合FIT與 CPPA建構最適事業結構，將所生產之再生能源長期穩定供應予該綠電需求者。

日本 太陽光電 淡江大橋

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