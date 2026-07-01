六都上半年買氣跌破十萬棟年減2.8% 寫2017年以來新低

房市上半年遭逢政策調控影響，六都表現皆相當辛苦。住商機構企研室統整六都地政局資料，六都上半年買賣移轉棟數合計約9.7萬棟，年減2.8%，寫下2017年以來同期新低。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，市場仍受信用管制與銀行限貸影響，上半年買氣維持修正格局，不過觀察6月單月表現，全台已逐漸浮現築底趨勢。

根據統計，台北市6月移轉2,001棟，月增4.4%、年減1.8%；新北市4,724棟，月增20.0%、年增12.2%；桃園市3,688棟，月增35.0%、年增1.3%；台中市3,117棟，月減1.3%、年減0.2%；台南市1,735棟，月增14.5%、年減18.9%；高雄市3,041棟，月減4.6%、年增3.2%；六都合計6月達18,306棟，月增11.3%，較去年同期微幅成長1.2%。賴志昶指出，六都單月年增率逐步轉正，買氣回升主要來自交屋潮支撐，例如新北三重、新莊、桃園龜山、蘆竹等區域新案交屋帶動，使單月增幅相對明顯，整體市場在歷經低檔後，已有回溫訊號浮現。

觀察六都上半年表現，台北市累計11,988棟、年增2.0%；新北市23,085棟、年增0.3%；桃園市18,241棟、年減7.1%；台中市17,995棟、年減11.2%；台南市9,779棟、年減0.5%；高雄市16,350棟、年增4.1%。六都合計較去年同期減少2,764棟、年減2.8%。

賴志昶表示，六都上半年表現偏向低迷，不僅為2017年以來同期新低，其中桃園與台中表現尤為弱勢，主因在於過去重劃區推案熱區動能轉弱，例如桃園中壢上半年僅2,759棟，創2011年有統計以來同期新低；台中則以海線行政區修正最為明顯，梧棲區上半年僅721棟、年減逾六成，沙鹿、大雅、龍井等區域亦有二至五成跌幅。整體而言，在央行打炒房與限貸政策影響下，投資買盤明顯降溫，也連帶壓抑區域房市動能。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，2026年上半年可說是自2016年以來不動產市場最艱困的半年之一。儘管央行第七波信用管制仍持續發酵，銀行放款態度亦趨審慎，但從6月買賣移轉棟數來看，市場已有築底跡象。

隨著景氣進入調整期，下半年房市將更回歸理性，地段、交通、產業與生活機能等基本面將成為交易關鍵，而過度依賴題材炒作的區域，將面臨更大去化壓力。對自住族而言，現階段購屋應優先評估財務能力與實際需求，避免追高行情，才能在市場波動中維持資產穩定性。