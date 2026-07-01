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越南和發鋼廠新盤價熱軋大降34美元 燁輝、盛餘外銷承壓

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

時序進到第3季，越南最大鋼廠和發集團1日開出最新熱軋盤價，每公噸大幅下調約34美元，交易價550美元上下，寫近幾個月新低，反映東南亞鋼市需求疲弱，鋼廠開始透過價格調整爭取訂單，燁輝（2023）、盛餘（2029）等主力外銷鋼廠承壓。

上市鋼廠主管表示，越南是東南亞熱軋重要供應國，和發盤價更被視為亞洲鋼市的重要風向球，熱軋落在每公噸550美元區間，對區域鋼廠的價格策略勢必產生連動效應，尤其和發降價幅度明顯高於市場預期，亞洲熱軋行情由第2季高檔震盪，轉入第3季修正整理格局。

主因在於時序正式進到第3季傳統鋼鐵需求淡季，梅雨、颱風、強降水等天候影響，加上歐洲高溫酷熱，今年暑期休假提前展開，建築、製造業及加工業需求同步放慢，下游採購多採按需補貨，終端接單力道不足。

此外，國際鋼鐵原料同步轉弱，根據最新市場資訊，62%品位鐵礦砂CFR中國大陸價格持續回落，土耳其進口廢鋼價格下修，原料成本支撐力道逐步疲軟。

上市鋼廠主管說，歐盟自7月1日起實施新的鋼材進口配額（TRQ）制度，部分亞洲鋼材出口將受到限制，增加區域市場競爭壓力；美國高利率及美元維持強勢，也使終端製造業採購態度趨於保守，全球鋼材流通速度放慢。

燁輝 越南 盛餘

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