星宇航空全新SNOOPY主題航班正式啟航

星宇航空（2646）2026 SNOOPY主題航班1日正式啟航，星宇航空特別在桃園國際機場舉辦限定活動，邀請SNOOPY驚喜現身與旅客同樂。現場不僅吸引大批旅客駐足合影，全新SNOOPY四季主題機上備品也同步亮相，全新主題航班即日起將一路陪伴旅客到12月31日。

SNOOPY1日上午現身桃園國際機場第一航廈報到大廳，吸引不少旅客停下腳步拍照留念，大小朋友爭相與這位人氣角色合影。活動現場同步展示今年全新主題航班備品，含登機證、行李吊牌、紙巾、紙杯….等，通通換上色彩鮮明的視覺，邀請旅客搶先感受全新設計魅力，凡於現場與SNOOPY合照並分享到個人社群平台，更可獲得SNOOPY精美小禮。

星宇航空表示：與Peanuts合作今年正式邁入第三年。從第一年「天際飛行」、第二年突破大氣層的「星際之旅」，到今年全新推出的「Across Seasons, Across the World」雙方持續透過不同主題為旅客打造獨具特色的飛行體驗。

今年首度以「春夏」與「秋冬」兩大篇章呈現，描繪Snoopy與Peanuts夥伴們穿漫遊世界、探索四季風景的旅程。此次特別精選部分備品推出雙款設計，將隨機現身在各航班中，讓每趟旅程都充滿歡蒐集驚喜。

星宇航空2026年全新系列SNOOPY主題航班自即日起至12月31日，包含登機證、行李吊牌、機上螢幕、紙巾、紙杯….等等備品都將換上全新SNOOPY四季主題，出現在星宇航空全球航線（除洛杉磯、安大略出發航班外）。