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搶攻全球遊戲商機 台北電玩展今起開放參展報名

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

根據全球知名數據研究機構Fortune Business Insights最新報告顯示，全球電玩產業正以13.1%的強勁複合年成長率（CAGR）全速奔馳，今年整體市場規模更將一舉突破歷史新高、達到4,076億美元，在這波成長浪潮中亞太市場占比46%，作為每年全球首場登場的電玩盛會，台北國際電玩展（Taipei Game Show，下稱TGS）也是亞太區最重要的遊戲產業交流樞紐，即日起正式宣告全面開放參展報名，搶先開闢全球遊戲商機戰場。

TGS於1日正式公開2027年度主視覺，以滿載「活力派對」的歡慶氛圍，傳遞與玩家同樂的熱情，邀請全球遊戲愛好者於明年1月21日至24日，前往南港展覽館1館共同參與這場精彩的遊戲盛宴。主辦單位強調，新一年度的規劃深度吸納了廣大玩家的寶貴意見，來年的展出內容將全面回歸核心，更聚焦於純粹且沉浸的遊戲試玩與娛樂體驗，期盼為所有玩家打造一個能全心投入的舒適玩樂空間。

Indie Game Award 2026 同步啟動 邀全球獨立遊戲創作者同場競技

亞洲最大獨立遊戲大獎Indie Game Award 2027也於即日起至8月19日開放報名參賽，前一年度的賽事共吸引51個國家地區超過500組團隊參與，每年競爭都相當激烈，而本屆不僅賽制全面更新，並首度設立「最佳社會影響力」獎項，包括「最佳劇情」、「最佳音效」、「最佳美術」、「最佳遊戲設計」、「最佳創新」、「最佳學生遊戲」及「最佳遊戲」在內，共計8項大獎，不僅著重於開發者的專業創新，也希望讓玩家看見更多作品內乘載的深度內容，獲獎者可在2027 TGS現場「Indie Game Award獲獎展示區」展示並得到官方宣傳資源支持，年度大獎得主更將獨得獎金，鼓勵開發者勇敢挑戰。

TGS也與APGS再度攜手推出「GAME LINKER 2026夏季開發者交流會」，不僅有16組獨立遊戲團隊齊聚進行現場展示，TGS團隊也將率先揭露INDIE HOUSE獨立遊戲專區的參展訣竅，曾多次參與TGS、並以此做為契機征戰各國展會的獨立遊戲團隊「不或互動娛樂」、「元位果凍」則不吝分享經驗，來自桌遊領域的「赴原Saikin」則將解析如何應用文化設計出全新的遊戲體驗，現場還會詳細說明遊戲新創如何應用「加強投資策略性服務業實施方案」加速成長，也將引導團隊如何開發「友善遊戲」讓玩家體驗到品牌形象都加分，以及「斥詐必修課」讓開發者與玩家都可避免踩到詐騙地雷。

電玩 市場 亞太

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