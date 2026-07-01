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試辦智慧遮陽傘與信義計畫區遮陽設施有別 新工處：切勿混為一談

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

因應夏季極端高溫與都市熱島效應，臺北市持續推動降溫城市計畫，以多元方式提供行人遮陽環境。臺北市政府工務局新建工程處自今年7月起，於南京東路與敦化北路、以及中華路與成都路兩處路口停等區域試辦設置智慧遮陽傘，讓民眾在停等過馬路時，能有更舒適、涼爽的候行環境。

對於外界將智慧遮陽傘與信義區之遮陽設施做比較，新工處強調，本次試辦的兩處路口4支智慧遮陽傘與信義區推動之遮陽設施屬於不同局處、不同廠商的不同計畫，切勿將兩者混為一談。關於都發局規劃之信義區「城市降溫人行遮陽設施」，該局日前已說明是著重「遮陽」、「城市景觀設計」、「防風抗震」等考慮，並以「延長設施使用年限」為目標之長期性的公共設施。

新工處表示，本處設置之智慧遮陽傘係配合本市推動降溫城市之試辦計畫，更著重能快速布設的機動性考量、包含自動開合設計，此次試辦的智慧遮陽傘，即結合不同家民間廠商提供的加值服務，推出不同形式的遮陽設施測試，給予市民及遊客更舒適的公共空間體驗，自啟用以來已獲得不少民眾正面回饋。

新工處表示，智慧遮陽傘目前屬於試辦性質，由廠商分別於今年5月及6月在既有採購計畫下提出之加值服務方案，經新工處於6月核定後，自今年7月1日起完成首批設置。試辦期間將持續蒐集民眾使用意見，作為未來設置方式及功能優化的重要參考。

新工處表示，首波試辦地點選定南京東路與敦化北路、以及中華路與成都路兩處路口，主要考量商業區周邊人流較多、日照時間長、行人停等時間較久，且現場缺乏遮蔭設施等條件。此外，本次設置的智慧遮陽傘均附設滿意度調查QR Code，廣泛蒐集民眾最直接、最真實的使用回饋，作為未來設置形式及推廣模式的重要依據。新工處將持續精進路口停等空間的安全性與舒適性，打造更友善的步行環境。

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