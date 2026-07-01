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寶可夢30周年慶典登場 派對、路跑活動雙箭齊發

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

寶可夢公司The Pokémon Company今日在台北市政府1樓舉辦媒體發表會暨活動預覽，正式宣布多項大型活動即將登陸台灣，為寶可夢30周年慶典揭開序幕。

本次發表會亮點包括：PokéXciting! in 台北活動官方資訊公開、Pokémon RUN 30 台灣場次資訊，以及《Pokémon GO》配合寶可夢30周年亞洲地區慶祝活動推出的特別遊戲內容與在地社群活動等。

寶可夢於1996年在Game Boy平台上推出首款遊戲軟體《寶可夢 紅／綠》，而今年正是寶可夢30周年重要里程碑，The Pokémon Company 將推出大型派對風格慶典活動「PokéXciting!」。活動將巡迴亞洲五大城市，包括吉隆坡、台北、新加坡、馬尼拉與曼谷，結合娛樂、懷舊元素與跨世代互動體驗，打造寶可夢歷來最具規模的慶祝活動之一。

PokéXciting! in台北將於10月10日、11日登場，現場將帶來一系列為粉絲打造的精彩內容與互動體驗。活動期間內，台北場專屬色的「PokéXciting! 皮卡丘」將首次公開亮相，並參與現場舞台演出及相關活動，與粉絲在充滿活力的快樂氛圍中同樂。

此外，Pokémon RUN 是一項互動式主題路跑活動，參加者將化身為寶可夢訓練家，走進沉浸式的寶可夢世界，展開一場融合冒險、收集與互動挑戰的趣味旅程。為慶祝寶可夢30周年，Pokémon RUN 將以更勝以往的規模於亞洲多個城市登場，邀請粉絲一同慶祝寶可夢的過去、現在與未來。

「Pokémon RUN 30 台灣場」將陸續於台中、高雄與新北三地舉辦，活動日期與地點分別為10月17日至18日於台中中央球場、10月31日至11月1日於高雄時代大道，以及11月14日至15日於新北大都會公園登場。活動以「與寶可夢一起奔向未來！」為主題，帶領參加者展開專屬於自己的寶可夢冒險之旅。

據悉，活動現場也將設置免費入場的「寶可夢嘉年華特區」，規劃多項豐富內容，包括販售30周年紀念商品的「Pokémon Center TAIPEI（寶可夢中心台北）快閃店」、回顧寶可夢系列遊戲、寶可夢集換式卡牌遊戲、動畫及在地授權合作歷史的「寶可夢時光隧道」，以及體驗 Nintendo Switch 2 遊戲、寶可夢集換式卡牌遊戲、手機 App 遊戲等多元內容的「寶可夢體驗區」。現場也將安排皮卡丘遊行與見面會、拍照打卡點及贊助商攤位，讓所有粉絲都能以多元方式參與這場30周年慶典。

寶可夢 吉隆坡 台北

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